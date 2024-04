Kamila Boś to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Od jej występu w hicie telewizyjnej Jedynki co prawda minęło już sporo czasu, jednak rolniczka w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością i sympatią fanów. Dziś jej losy można śledzić za pośrednictwem Instagrama, gdzie Kamila na bieżąco relacjonuje odbiorcom swoje życie. Tym razem rolniczka postanowiła podzielić się swoją historią związaną z jej drogą do idealnie płaskiego brzucha! Jak się okazało, na początku nie było to takie proste.

Kamila z "Rolnik szuka żony" zdradziła swój sekret

Kamila z "Rolnik szuka żony" od zawsze zachwycała swoją świetną figurą i nie ukrywała, że regularnie uczęszcza na siłownię i zdrowo się odżywia. Jak się jednak okazało, ona sama nie zawsze czuła się dobrze ze swoim ciałem, bo jak sama przyznaje, po spożyciu niektórych produktów "rósł jej brzuch". Rolniczka postanowiła teraz o wszystkim opowiedzieć i zdradziła, jak rozwiązała ten problem. Jak się okazało, dzięki odpowiedniej suplementacji i zadbaniu o zdrowie jelit, udało jej się osiągnąć cel.

Słuchajcie, ja nie mogłam kawy z mlekiem wypić, bo w tym samym momencie guzik od spodni musiałabym rozpinać, bo mi po prostu tak rósł brzuch. Teraz? Na luzie, na spokojnie. (...) Ciągle tak się waham, czy pokazać wam tą różnicą, ale chyba to jest ten czas, żebyście zobaczyły, z czym ja się mierzyłam. - przyznała Kamila

Instagram/kamila.bos

Kamila, jak powiedziała, tak też zrobiła i postanowiła pokazać swoim fanom zdjęcie przed i po zadbaniu o swoje jelita.

2 lata temu jeździłam przez 1,5 roku na siłownię i o efekty było ciężko. Teraz gdy zadbałam o jelita, zdecydowanie łatwiej mi do celu - przyznała wprost Kamila

Instagram/kamila.bos

Forma Kamili Boś z "Rolnik szuka żony" robi naprawdę niesamowite wrażenie! Nic więc dziwnego, że rolniczka chętnie pokazuje na swoim Instagramie również zdjęcia w strojach kąpielowych.

A Wy, śledzicie losy Kamili Boś?

