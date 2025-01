Miłosne show prowadzone przez Martę Manowską cieszy się wielkim zainteresowaniem i sprawia, że uczestnicy mają szansę nie tylko odnaleźć miłość, ale też przyjaźń. Choć 11. edycja programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się już jakiś czas temu, to uczestnicy wciąż utrzymują ze sobą bliskie relacje i chętnie spędzają wspólnie czas. Z okazji Nowego Roku Rafał i Dominika, Marcin i Ania, Agata i Irek, a także Sebastian i Wiktoria postanowili się spotkać i wspólnie świętować ten magiczny czas. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia i ciężko oderwać wzrok od pewnej dwójki uczestników!

Tak uczestnicy "Rolnik szuka żony" powitali nowy rok. Jedna z par zaskakuje!

Kultowe show Telewizji Polskiej, czyli program "Rolnik szuka żony" już od wielu lat dostarcza widzom niezapomnianych emocji. Program, którego głównym celem jest pomoc rolnikom i rolniczkom w znalezieniu miłości, stał się dla wielu uczestników początkiem nowych, wyjątkowych relacji. Jak się okazuje, nie tylko romantycznych – dzięki udziałowi w programie narodziło się również wiele trwałych przyjaźni.

Właśnie te relacje były szczególnie widoczne wśród uczestników 11. edycji programu, w której poznaliśmy bliżej trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki: 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. Na zdjęciach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, że rolnicy postanowili wspólnie spędzić Nowy Rok.

Marcin na imprezę sylwestrową zabrał również swoją ukochaną Anię, a Rafałowi towarzyszyła Dominika. Pojawił się również Irek, kandydat Agaty. Mimo że rolniczka go nie wybrała to widać, że po programie mają ze sobą doskonałe relacje i lubią bawić się w swoim towarzystwie. Fani programu zwrócili również uwagę na to, że 23-letnia Wiktoria doskonale dogaduje się z 44-letnim Sebastianem.

Wiktoria i Sebastian chyba mocno się polubili

Na tym jednak nie koniec. Wiktoria z samego rana podzieliła się również zdjęciem Sebastiana, gdzie zdradziła, że sylwester odbywał się właśnie u niego w domu:

Noworoczna kawa u pana gospodarza - napisała.

Noworoczne zdjęcia uczestników show "Rolnik szuka żony" wywołały w sieci spore poruszenie.

Wyglądacie wszyscy Państwo pięknie! Wspaniałej zabawy i cudownego 2025 Roku!

Miło was widzieć w takim składzie

Wspaniałego Sylwestra. Pięknie wszyscy wyglądacie, miło Was wszystkich widzieć...na Nowy Rok życzę wszystkim wszystkiego dobrego

Ależ Wy się super razem trzymacie ! Niech to będzie dobry rok kochani - piszą fani pod zdjęciem uczetników 11. edycji 'Rolnik szuka żony'.

Spodziewaliście się, że uczestnicy 11. edycji są tacy zgrani? Waszym zdaniem Wiktoria i Sebastian faktycznie złapali dobry kontakt?

