W poniedziałkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" gośćmi byli Teresa Lipowska oraz Rafał Mroczek, którzy wspominali zmarłego Witolda Pyrkosza. Program poprowadzili Michał Olszański oraz Monika Zamachowska. Zachowanie prezenterki podczas wywiadu mocno nie spodobało się widzom! A to wszystko dlatego, że dziennikarka była praktycznie cały czas uśmiechnięta, zaś Lipowska i Mroczek mieli łzy w oczach, wspominając kolegę z planu "M jak Miłość". Internauci nie zostawili na niej suchej nitki!

Rozmowa z Lipowską i Mroczkiem rozpoczęła się od materiału, podczas którego wspominano najlepsze role Witolda Pyrkosza w polskich filmach i serialach. Potem Zamachowska wesołym tonem zaczęła rozmowę:

W studiu zapanowała cisza, wówczas Zamachowska wypaliła:

Lipowska spuściła głowę i odpowiedziała:

Na pewno nie tak. To dla nas wszystkich szok, jak odchodził, jak szedł na urlop, to był w takim stanie jak kilka miesięcy wcześniej... I potem po dwóch miesiącach dostaje scenariusz, który jest przerobiony[...] i potem dowiaduje się, że jest chory, myślałam, że jest przeziębiony, zadzwoniłam do żony i dowiedziałam się, że jest poważnie chory - mówiła łamiącym się głosem Lipowska.

Lipowska ze smutkiem opowiedziała o kilku anegdotach z planu, następnie głos zabrał Rafał Mroczek, który opowiedział o tym, jak pan Witold Pyrkosz traktował młodych aktorów na planie:

Podczas rozmowy z aktorami Zamachowska zrobiła kilka uwag, z których się zaśmiała. To nie uszło uwadze widzom. Na kanale TVP na youtubie, gdzie pojawił się zapis rozmowy, nie brakuje ostrych komentarzy pod jej adresem:

Jaka Moniczka uśmiechnięta, zadowolona, zero empatii, zero wyczucia sytuacji, co za kobieta :/ Ja rozumiem że można zmarłego aktora wspominać z uśmiechem na twarzy, ale nie dzień po śmierci, co za brak profesjonalizmu.

Czy tylko dla mnie ta dziennikarka zachowuje się nieprofesjonalnie i żenująco?

Czy ja mam tylko wrażenie że Pani Monika nie zachowuje się profesjonalnie...

Nikt nie widzi nieprofesjonalizmu ze strony Moniki Zamachowskiej? Ważny,smutny temat,bo dotyczący nagłej śmierci,a ona jest wręcz bezczelnie zadowolona.Śmieje się,daje głupie niestosowne uwagi.Trochę pokory i szacunku dla zmarłego i gości,którzy tyle lat grali w jednym serialu z panem Witoldem.Takie rozmowy przeprowadza się w inny sposób,nie tak jak się prowadzi go normalnie i pyta o "nowoczesną kuchnie włoską",czy "trendy na wiosnę 2017".WSTYD. - piszą oburzeni internauci.