Wciąż trudno jest przewidzieć, które pary z dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydują w finale o pozostaniu w małżeństwie. Niewątpliwie jeden z duetów ma zdaniem widzów największe na to szanse, jednak los żadnego nadal nie jest jeszcze przesądzony. Tymczasem widzowie z przejęciem przyglądają się Agacie i Piotrowi, u których atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Po kolejnej kłótni odbiorcy ponownie ocenili zachowanie uczestniczki, ale tym razem... przyznając jej rację!

W dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ekspertki połączyły: Agnieszkę z Damianem, Agatę z Piotrem i Joannę z Kamilem. U tych pierwszych od samego początku relacja rozwija się bez zarzutów, co pozwala małżonkom na pierwsze czułe gesty. Niedawno nawet widzowie dostrzegli nagranie, którym Damian mógł zdradzić, że jego małżeństwo trwa nadal. Czy tak rzeczywiście jest? O tym przekonamy się podczas finału.

W czasie, gdy Agnieszka i Damian spokojnie budują swoje szczęście, relacja Agaty i Piotra zaczyna przypominać rollercoaster. W momencie ślubu wyglądali na dobrze dopasowanych i zadowolonych. Pierwsze nieporozumienia pojawiły się już jednak podczas podróży poślubnej, gdy to Agata zaczęła się odsuwać od męża. Po powrocie do kraju i zamieszkaniu razem jest jeszcze gorzej, a kłótnia goni kłótnię.

W minionym odcinku ponownie doszło do awantury między małżonkami. Agata wytknęła bowiem mężowi, że ten powinien być kulturalny przez cały czas, a nie raz w miesiącu, jak zaproponował. Później zauważyła, że często ma wrażenie, jakby Piotr w ogóle jej nie słuchał.

Trzeba być kulturalnym codziennie do wszystkich. Już wolę, żebyś nie był do mnie kulturalny, bo ja sobie z tobą poradzę, niż żebyś był niekulturalny do innych. (...) Ja coś mówię, a ty nie reagujesz albo w ogóle, albo zaczynasz inny temat, a ja wtedy czuję, że w ogóle masz w d**** to, co ja mówię. Nawet jeśli mnie słyszysz

- grzmiała.