"Love Island": Uczestniczki zażenowane zachowaniem islanderów:  "Mega słabe"

W "Love Island" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, po tym, jak z programem pożegnali się Julia i Daniel, pomiędzy pozostałymi uczestnikami zawrzało, a to jeszcze nie koniec emocji. Panowie z "Casa Amor" rozpalili panie do czerwoności! "Love Island 5": panowie z Casa Amor nieźle namieszali w programie! Karolina Gilon przyzwyczaiła widzów "Wyspy Miłości" do tego, że randkowe show Polsatu bywa naprawdę nieprzewidywalne. W najnowszym odcinku z "Love Island" pożegnali się Julia i Dawid , a sytuacja w willi stała się jeszcze bardziej napięta. Po tym, jak pomiędzy Anią, a Patrycją wybuchło ostre spięcie, na panie czekały kolejne emocje, to one tym razem musiały wybrać dla siebie partnerów. Ania z "Love Island" po zerwaniu z Włodkiem , zaskoczyła wszystkich i to właśnie na niego postawiła. Ola wybrała Jakuba, Josie Kubę, Patrycja Łukasza, a Oliwia niezmiennie dopasowała się z Konradem. Taki obrót spraw niezwykle rozwścieczył widzów. - Ania toksyczna na maksa, Włodek głupi- chyba są siebie warci - Anka dramat 🤣 - Ania zobaczyła, że Włodek nie został wybrany przez widzów do odpadnięcia to teraz wróciła do niego. Leci na fejm i tyle - grzmią internauci Przypominamy, że para to kłóciła się, to znów godziła, jednak po tym, jak Włodek przyznał, że chce iść z Anią przez życie , ich relacja znów się popsuła. Jak się później okazało, choć tuż po ceremonii eliminacyjnej panie dopasowały się z wybranymi przez siebie partnerami, w "Love Island" znów zawrzało! Po tym, jak dziewczyny otrzymały od produkcji tajemniczą wiadomość, pod osłoną nocy uciekły z willi i to w jakim towarzystwie! Imponującą limuzyną po panie przyjechał Piotrek z 3. edycji...