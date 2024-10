Uczestnicy 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócili do Polski z podróży poślubnych i rozpoczęli etap poznawania się w życiu codziennym. Niestety w relacji Joanny i Kamila wciąż nie widać nadziei na przełom, a widzowie programu piszą wprost, że ich zdaniem problemem jest zachowanie uczestniczki. Po ostatnim odcinku w sieci zawrzało - widzowie nie szczędzili krytycznych słów Joannie!

10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" weszła w najważniejszy etap - po pięknych ślubach i podróżach poślubnych, przyszedł czas na powrót do rzeczywistości i odnalezienie się w codziennym życiu już z drugą połówką. Po ostatnim odcinku programu fani są niemal pewni, że ta sztuka nie uda się Joannie i Kamilowi. Przypomnijmy, że para od początku ma problem ze znalezieniem wspólnego języka. Większość czasu małżonkowie spędzają głównie w ciszy, a w momencie, gdy już dochodzi pomiędzy nimi do rozmowy, raczej nie jest ona pełna radości i z chęcią lepszego poznania.

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Joanna wprost przyznała, że nudzi się w obecności swojego męża.

Przyznała też, że jej zdaniem to Kamil powinien się bardziej postarać, aby ją w sobie rozkochać.

Ja też nie chce zmieniać Kamila, to też jest jego zadanie, żeby rozkochać w sobie żonę i nie mogę za bardzo mu w tym pomóc. Robię to, co mogę, ale czekam na coś z jego strony

- dodała