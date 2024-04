Po odpadnięciu Luizy z "Hotelu Paradise" Bartek radzi sobie całkiem nieźle. Ola i Ada wciąż rywalizują o jego względy. Jak na razie to Adzie udało się być z nim w parze i rozwijać relacje, czego nie może znieść Ola. Uczestniczka show nie kryje tego, że nie darzy sympatią swojej koleżanki. Internauci są oburzeni jej zachowaniem.

Fani "Hotel Paradise" nie mogą znieść zachowania Oli

Losy "Hotelu Paradise" bywają nieprzewidywalne. Luiza zdecydowała, że nie chce tworzyć pary z Bartkiem i postanowiła, że nie podejdzie do niego na Rajskim Rozdaniu, przez co odpadła. Uczestnik nie może jednak narzekać na brak zainteresowania w raju, ponieważ o jego względy starają się dwie piękne uczestniczki: Ola i Ada. Jak na razie, ta druga jest z nim w parze i doszło między nimi nawet do namiętnego pocałunku. Nie da się ukryć, że Ola jest zazdrosna o ich relacje, przez co docina Adzie na każdym możliwym kroku.

Po jednej z zabaw w "Hotelu Paradise" Ola i Ada zostały zamknięcie razem w pokoju zwierzeń. Gdy Ada opowiadała, co się działo podczas zabawy z uczestnikami — Ola postanowiła jej przerwać, twierdząc, że popełniła błąd językowy. Jednak sam lektor wyjaśnił, że to właśnie Ola była w błędzie.

Motylka z d*py do d*py przekazywałam sobie ja z Agą i naszą dzisiejszą solenizantką Domi — zaczęła Ada.

Urodziny obchodzi jubilatka — przerwała jej Ola.

Solenizantka, jubileusz obchodzi się co ileś tam — wyjaśniła Ada.

Nie, urodziny obchodzi jubilatka, solenizantka obchodzi imieniny — odpowiedziała stanowczo Ola.

Internauci są zniesmaczeni zachowaniem Oli i nie szczędzą jej gorzkich słów. Myślicie, że Ola i Ada dojdą w końcu do porozumienia?

Chciała zabłysnąć, ale jej nie wyszło

Strasznie wredna dziewuch, a to dopiero początek

Ola i ta jej mina chciała wykazać się mądrością, ale trochę nie wyszło — piszą internauci.

A wy co sądzicie o zachowaniu Oli w kierunku Ady?

