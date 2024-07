Dagmara Kaźmierska skupia się na prowadzeniu swojego butiku po tym, jak głośny artykuł o jej mrocznej przeszłości przekreślił jej karierę w show-biznesie. Jacek, który zawsze był przy jej boku, również się od niej odwrócił. Internauci nie mogą w to uwierzyć, a jego zachowanie wzbudza jeszcze większe kontrowersje. Te słowa internautów na pewno go zabolały!

Jacek i Edzia wstawili nowy filmik. W komentarzach rozpętała się burza

Dagmara Kaźmierska przeżywa nieciekawy okres. Po tym, jak ukazał się artykuł o jej mrocznej przeszłości, stacje telewizyjne przestały z nią współpracować. Celebrytka wyjechała za granice na jakiś czas z synem Conanem, by odpocząć od tego medialnego szumu. Od tego czasu gwiazda nie pokazywała się u boku swojego przyjaciela, co było dość dziwne, ponieważ od zawsze byli bardzo blisko. Podczas live'a gwiazda "Królowych życia" przyznała, że najbliżsi się od niej odsunęli, a w tym Jacek. To jednak nie koniec, kilka dni później Jacek i Edzia zaskoczyli wspólnym nagraniem i wszystko wskazuje na to, że ponownie się przyjaźnią.

Po przyjaźni Edzi i Dagmary Kaźmierskiej również nie ma już ani śladu. Obie panie już od dawna ze sobą nie rozmawiają, ale celebrytka nie ubolewała nad tym zbyt długo. Teraz 49-latka straciła kolejnego przyjaciela i oboje milczą, co do szczegółów ich kłótni. Internauci nie dają jednak za wygraną i wciąż dopytują, jak to możliwe, że Jacek porzucił Dagmarę, by ponownie zakolegować się z Edzią. Ich nowe wspólne nagranie, na którym dopisują im humory i twierdzą, by "na nich nie psioczyć, bo nie są źli" mocno zastanowiło fanów. W komentarzach rozpoczęła się dyskusja na temat "przyjaźni" Jacka i Edzi z Dagmarą Kaźmierską. Mężczyzna odpowiedział bardzo dosadnie!

Jacuś kochany, co się stało — zapytała jedna z internautek.

Pogoniłem łajzę — odpowiedział Jacek.

Wstyd! Jak można tak pisać…lubiłam Pana. Po takim wpisie jestem w szoku. Nie ma przyjaciół…

Ale jak na jej plecach brałeś udział w programach tv to spoko?

Taka łajza to dlaczego tyle lat się ''przyjaźniliście''? — piszą internauci.

Instagram@jacek_wojcik_official

Internauci są zażenowali zachowaniem Jacka i Edzi, choć nie da się ukryć, że najbardziej obrywa się kobiecie, która jest uważana wśród internautów za tą bardziej "fałszywą". Myślicie, że Dagmara Kaźmierska w końcu zareaguje?

Oj chroń mnie Boże od takich przyjaciół... EDZIA ZAWSZE była wredna, a Ty człowieku pokazałeś, jaki jesteś....

Ale jesteście wredni Dagmara była dobra jak korzystaliście z niej

Żenujące zachowanie, dziecinada — czytamy dalej w komentarzach.

Co sądzicie na temat całej tej afery?

