Wielki finał najnowszej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami! W minioną niedzielę fani zobaczyli ostatni odcinek jedenastego sezonu programu, w którym tym razem miłości szukali: Agata, Wiktoria, Sebastian, Rafał i Marcin. Dziś wiemy już, że w jedenastym sezonie uwielbianego przez widzów hitu powstały dwie pary: Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał. W finale rolnicy mieli jednak okazję porozmawiać nie tylko ze swoimi wybrankami, ale również z byłymi kandydatkami. Niestety, rozmowa Ani i Marcina z Magdą nie przebiegała w zbyt miłej atmosferze. Dyskusja pary z byłą kandydatką podzieliła internautów.

Reklama

Fani "Rolnik szuka żony" podzieleni po dyskusji Ani i Marcina z Magdą

Do Marcina z jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" napisało sporo pięknych kobiet, ale rolnik mógł zaprosić na swoje gospodarstwo tylko trzy panie. Po pierwszych randkach zdecydował, że chce poznawać bliżej Roksanę, Magdę i Anię i to właśnie one pojawiły się u rolnika. Jako pierwsza z programem pożegnała się Roksana, którą Marcin odesłał wcześniej do domu. Rolnik nie ukrywał, że jest zachwycony Magdą i Anią i było widać, że nie wie, którą z nich wybrać. Dopiero w dniu wyboru Marcin ogłosił, że bliżej mu do Ani i to właśnie z nią chce spróbować stworzyć związek. Co ciekawe, już wtedy wydawało się, że Magda ma żal do rolnika i i do Ani, że dzień wcześniej została gorzej potraktowana i odsunięta od rozmów podczas rodzinnego grilla. Teraz, w wielkim finale Magda nie odpuszczała i doszło do spięcia pomiędzy Anią i Marcinem a Magdą. Rolnik nie mógł wytrzymać gdy słyszał, jak Magda mówiła, że było jej przykro pod koniec jej pobytu na gospodarstwie, a na dodatek miała również żal do Ani.

Zrobiło mi się przykro, pamiętam, że wieczorem poszłam do pokoju (...) później też reakcja Ani, bez żadnego ''hej'' mówiła Magda.

Przecież nie jesteś małą dziewczynką, jesteś dorosłą kobietą, mogłaś się wypowiedzieć (...) ja tutaj nie widzę Twoich zarzutów, że były tylko rozmowy z Anią, ja nikomu nie broniłem odpowiedział oburzony rolnik.

Marcin nawet już po zakończonej rozmowie nie ukrywał, że jest zszokowany słowami Magdy, która głośno przyznała nawet, że cieszy się, że nie została wybrana.

Takich scen w finale nie spodziewał się chyba nikt, a dyskusja pomiędzy Magdą a Marcinem i Anią podzieliła fanów "Rolnik szuka żony". Jedni stanęli murem za rolnikiem i jego wybranką, inni bronili Magdy i krytycznie ocenili zachowanie rolnika.

Słabe zachowanie Magdy, zawiść aż się leje strumieniem

Magdę zabolało, że jej prawdę powiedział o zachowaniu małej dziewczynki to się później zemściła i głupoty gada, że niby był niezdecydowany krytycznie ocenili zachowanie Mady.

Facet pokazał się z mega słabej strony. Drogi Panie każdy ma prawo odczuwać sytuacje tak jak ją czuje. Jeśli czuła się że była zostawiana na uboczu to tak czuła a ten ją jeszcze poucza zabawne

Madziu jesteś za atrakcyjną kobietą... ciesz się, że tak wyszło. Możesz wybierać w mężczyznach i to w atrakcyjnych komentowali inni.

A Wy oglądaliście finał "Rolnika"? Jak oceniacie rozmowę Marcina z Magdą?

Reklama

Zobacz także: Tak potoczyły się losy Ani i Marcina z "Rolnika" po finale. Do sieci trafiło wymowne zdjęcie, aż zaniemówiłam