Czas mija, ale emocje wokół zmian w śniadaniówce TVP zdają się nie opadać. Teraz część nowych prowadzących miała okazję wziąć udział w zupełnie innym formacie. Ogłoszenie ich uczestnictwa wywołało lawinę komentarzy. Internauci gorzko to ocenili.

Nowi prowadzący "Pytania na śniadanie" wystąpili w innym show

Ostatnimi czasy temat "Pytania na śniadanie" jest jednym z czołowych w rodzimych mediach. Wdrażane zmiany podzieliły bowiem opinię publiczną, która w dużej mierze nie może pogodzić się z wymienieniem wszystkich prowadzących. Miejsca dotychczasowych gospodarzy zajęli m.in. Klaudia Carlos, Robert El Gendy, Katarzyna Dowbor czy Robert Stockinger.

Ostatnio dowiedzieliśmy się również, że po latach do TVP wróci Beata Tadla. Nowi prowadzący nie mogli jednak liczyć na ciepłe przyjęcie - od czasu debiutu w śniadaniówce muszą mierzyć się z istną lawina negatywnych komentarzy. Widzowie wciąż dają jasno do zrozumienia, że tęsknią za wcześniejszym składem i nie mogą przywyknąć do obecnego.

Tymczasem część nowych prowadzących została zaproszona do wzięcia udziału w specjalnym odcinku "Jaka to melodia?", który został wyemitowany 28 stycznia. Zobaczyliśmy w nim Roberta Stockingera, Klaudię Carlos i Jakuba Steuermarka. Post obwieszczający ich udział w formacie dość szybko spotkał się z ogromem komentarzy.

Internauci po raz kolejny wyrazili swoje niezadowolenie. Niektórzy znów wrócili do tematu zwolnienia wcześniejszych prowadzących "PnŚ", a inni ostro skrytykowali nowych.

Ekipa niekompletna - nie oglądam, a ci co pozostali, godności nie mają

Jak można wyrzucić Idę, która zarażała uśmiechem każdego poranka, Olek Sikora, Tomaszewska... no brak słów

Pomyłka, nie idzie tego oglądać teraz

Przecież teraz ten program przypomina stypę pogrzebową, prowadzący sztywni - pracują, bo muszą. Już nie oglądam w ogóle telewizji

Tam też? Gdzie ich jeszcze wciśniecie?

Pośród wielu gorzkich wpisów, pojawiły się jednak też pozytywne głosy.

Do zobaczenia

Piękna fotka

Ale pani ładnie wygląda, we wszystkim pani do twarzy

A Wy, co sądzicie o tych wszystkich zmianach? Oglądaliście też specjalny odcinek "Jaka to melodia" z udziałem nowych prowadzących "Pytanie na śniadanie"?

