Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat uchodzili za jeden z najlepiej dobranych związków w polskim show-biznesie, dlatego informacja o ich rzekomym rozstaniu wywołała w mediach niezłe zamieszanie. Tancerka, mimo że do tej pory nie wydała oświadczenia w tej sprawie, to podzieliła się z internautami wymownym nagraniem. Fani są zdziwieni, że na filmiku Agnieszka uśmiechnięta jest od ucha do ucha i nie wygląda, jakby nic w jej życiu się nie zmieniło.

Agnieszka Kaczorowska pokazała wymowne nagranie. Fani nie kryją zdziwienia

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela historię miłości mają jak z bajki. Para poznała się na sali tanecznej w 2017 roku i zaledwie po czterech miesiącach znajomości zdecydowała się na zaręczyny. Agnieszka i Maciej nie zamierzali czekać również ze ślubem i wzięli go w 2018 roku. Niedługo później na świat przyszły również ich córeczki - Emilka i Gabrysia, które od razu skradły serca sławnych rodziców. Jeszcze niedawno Agnieszka i Maciej dzielili się z internautami słodkim nagraniem z imprezy urodzinowej obu dziewczynek i nic nie wskazywało, na to, że między zakochanymi nie jest najlepiej. Na początku października do mediów wyciekła jednak informacja, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to już przeszłość.

Para zapytana przez portal "Pudelek" oznajmiła, że nie będzie tego komentować, jednak wszystkie znaki wskazują na to, że jest to prawda. Agnieszka Kaczorowska usunęła ze swojego Instagramowego profilu nie tylko niektóre zdjęcia z mężem, ale również zdecydowała się zmienić swój opis, z którego wyrzuciła słowo "wife", czyli "żona". Kaczorowska na ostatnim publicznym wyjściu, widziana była również bez obrączki. Zarówno Agnieszka i Maciej zaczęli na swoich Instagramach zamieszczać wymowne relacje. Agnieszka Kaczorowska pokazała nagranie z córeczkami i podkreśliła, że dziewczynki są dla niej wszystkim, natomiast Maciej zdecydował się pokazać nagranie z siłowni, na którą wybrał się późną porą, dając do zrozumienia fanom, że nie spędza czasu z Agnieszką.

Agnieszka postanowiła podzielić się z fanami kolejną relacją z Emilką i Gabrysią. Widzimy na nim, jak tancerka wraz z córkami biega po parku i uśmiecha się od ucha do ucha.

Moje wszystko. Moje dwa cuda. Lubię jesień. Choć bywa deszczowa i pochmurna, tak bywa też słoneczna i przyjemna - napisała Agnieszka Kaczorowska pod nagraniem.

Fani są wyraźnie zmieszani i w komentarzach pod postem zaczęli sugerować, że rozstanie Agnieszka i Macieja jest wykreowane, żeby zrobić sensacje w mediach. Obserwatorzy zauważyli również, że na nagraniu tancerka wygląda, jakby wszystko było u niej w jak najlepszym porządku.

Uśmiechnięta, zadowolona, to chyba wszytko w najlepszym porządku

Może to nie moja sprawa, ale mam przeczucie, że to całe rozstanie jest sztucznie wykreowane albo dla sensacji, albo dla pieniędzy

Nie wierzę w tę gierkę… to rozstanie wygląda jak oszustwo dla zasięgów i jeszcze jest jakoś tak „napędzane” przez bohaterów - piszą fani.

Wielu internautów stawia się jednak za Agnieszką Kaczorowską i uważa, że komentowanie jej życia prywatnego w ten sposób nie jest w porządku:

Śliczne nagranie, ale przykro się patrzy na Twój profil Aga. Ja osobiście bardzo Cię lubię, co potwierdzi masa komentarzy, jakie zostawiam Ci od zawsze... ale non stop tutaj śledczy, bo nie ma na zdjęciu obrączki, bo nie ma na filmie obrączki... Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie czas, że zamkniesz tym ludziom furtkę do tego typu zachowań.

Trzymaj się dziewczyno... Nie daj się tym wszystkim ''żmijom'''

