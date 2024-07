Teresa Lipowska pojawiła się na pogrzebie Witolda Pyrkosza, który odbył się w piątek 28 kwietnia w Górze Kalwarii. Serialowa żona Lucjana Mostowiaka z serialu "M jak miłość" tuż po jego śmierci udzieliła kilku wywiadów, w których wspominała genialnego aktora.

Teresa Lipowska miała okazję powspominać wielkiego aktora w rozmowie z TVP INFO. Gwiazda była zszokowana i bardzo wzruszona. Opowiedziała m.in. o tym, jak pracowało się jej z Witoldem Pyrkoszem.

Teresa Lipowska i Witold Pyrkosz w "M jak miłość" grali małżeństwo od początku produkcji, czyli od 17 lat. Od dwóch miesięcy aktorzy mają przerwę w pracy, kiedy kończyli ostatnio zdjęcia, Lipowska pożegnała się z Pyrkoszem tak jak zawsze - nie spodziewając się, że to będzie ich ostatnie spotkanie:

Lipowska miała okazję być na planie "M jak miłość" po śmierci Pyrkosza. Było jej ciężko grać, zwłaszcza, jak zobaczyła puste krzesło po Pyrkoszu, na którym zawsze siedział:

Kiedy wchodziłam na plan wczoraj i zobaczyłam to krzesło, na którym on zawsze siedzi za stołem, nie można było grać. To jest 17 lat prawie, byliśmy dla siebie życzliwi w stosunkach, czekając na zdjęcia. On czasem się do mnie otwierał, to był człowiek zamknięty bardzo, ale czasem wyciągałam od niego radości i smutki - mówiła łamiącym się głosem Lipowska.