W "Love Island" przyszedł czas by uczestnicy poznali nowe singielki i mogli zastanowić się czy chcą pozostać w dotychczasowych parach czy stworzyć inne z nowymi uczestniczkami show. Widzowie nie mogą uwierzyć w zachowanie nie tylko uczestników ale ich nowych koleżanek. Nic dziwnego, że dziewczyny, które musiały chwilowo opuścić wille są na nich złe? Internauci nie mają wątpliwości:

Adrian wracaj - piszą, chociaż jeszcze przed chwilą miał miano najgorszego uczestnika.

Fani "Love Island" chcą powrotu Adriana

Na "Love Island" jest coraz goręcej, a to wszystko za sprawą nowych uczestniczek, które zawitały w willi i niemalże zawładnęły płcią przeciwną. Dotychczasowe singielki wyjechały do innego domu w Hiszpanii, a mężczyźni mają czas na poznanie się z nowymi singielkami. Na ten moment wygląda na to, że wszyscy panowie bawią się wspaniale, ale nie wiedzą, że są obserwowani przez swoje partnerki, które są coraz bardziej wściekłe na ich zachowanie względem nowych kobiet. Z największą przykrością spotkała się Patrycja, która jest w parze z Danem. Niestety mężczyzna jest tak pochłonięty nową Amandą, że nie myśli o konsekwencjach i o tym, że Pati może czuć się zdradzona. Fanom programu natomiast bardzo nie podobają się niektóre zachowania panów i żądają powrotu Adriana, który odpadł wraz z Oliwią.

@loveislandwyspamilosci

Okazuje się, że widzom brakuje jednak Adriana, który wcześniej był najbardziej hejtowaną osobą w willi. Fani programu "Love Island" nie kryją, że w porównaniu do obecnych na wyspie mężczyzn- Adrian był najwierniejszy swojej partnerce.

Adrian wracaj, jesteś jednak w porządku - domagają się fani programu.

Co więcej, widzowie nie kryją tego, że mają żal do produkcji o to, jak teraz wygląda "Love Island". W ich odczuciu ludzie w tym programie kierują się innymi wartościami, a już na pewno nie szukają miłości.

Żenujące są te zachowania Oni tam nie szukają uczuć, a w głowie mają tylko jedno... kiedyś przychodziło się tu po miłość, ewentualnie sławę, a teraz? One za 5 minut wejdą tym facetom do łóżka! Kosmos - piszą oburzeni fani.

Jak potoczą się dalsze losy Patrycji i Dana oraz innych uczestników w willi? Tego fani programu dowiedzą się w najbliższych odcinkach "Love Island".

