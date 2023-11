W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony 10" nie zabrakło emocji. Liczne reakcje wśród widzów ponownie wywołała Agnieszka, przed którą jeden z kandydatów otworzył się i opowiedział o smutnym doświadczeniu, jakie go spotkało. Fani jednak zarzucają rolniczce brak empatii wobec potencjalnych partnerów...

W niedzielny wieczór widzowie mieli okazję zobaczyć kolejny odcinek 10. edycji "Rolnik szuka żony". Trzeba przyznać, że ostatnie wydarzenia w programie budzą sporo emocji - ostatnio między innymi Waldemar z "Rolnik szuka żony" był bohaterem nie lada afery. Szczególną sympatią widzów nie cieszy się również Agnieszka, której fani niemal od samego początku zarzucają chłodne i pragmatyczne podejście do kandydatów na potencjalnych partnerów.

Niestety, w ostatnio wyemitowanym odcinku show TVP Agnieszka nie ociepliła swojego wizerunku. Gdy jeden z kandydatów, Jan, podzielił się z nią trudnym doświadczeniem miłosnym i opowiedział o odwołanym przez byłą partnerkę ślubie, rolniczka przyznała wprost, że ... nie wierzy w taką wersję wydarzeń!

Niestety, po emisji odcinka "Rolnik szuka żony" w sieci pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy byli zniesmaczeni tym, jak Agnieszka traktuje mężczyzn zabiegających o jej względy.