Michał Danilczuk od rana w dobrym humorze wybrał się na trening przed niedzielnym "Tańcem z Gwiazdami". Tancerz po drodze spotkał wiele znajomych osób, z którymi postanowił przynajmniej chwilę porozmawiać. Nie zabrakło rozmowy z panem ochroniarzem, którego ulubienicą zdecydowanie jest Majka Jeżowska. Jak wielokrotnie wspominał Danilczuk, pan ochroniarz dba o to, aby tancerz oszczędzał Majkę Jeżowską.

Michał Danilczuk nagrał Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką

Michał Danilczuk znany jest z dużego dystansu do siebie i poczucia humoru. Tym razem postanowił podejrzeć i nagrać Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami". Skradając się na salę, nagrał rozmawiających ze sobą Macieja Zakościelnego, Sarę Janicką i brata Macieja - Filipa Zakościelnego.

Co tu się dzieje dzisiaj. Dzień dobry. Jaka ekipa super - rozpoczął rozmowę tancerz.

Kiedy tylko Maciej Zakościelny zobaczył kolegę również w formie żartu odpowiedział Danilczukowi, jak prawdziwy pracownik ekipy budowlanej.

Możemy wyremontować, odkurzyć, remonty - żartował Maciej Zakościelny.

Widać, że ekipa tanecznego show jest bardzo zgrana. Nie widać tu rywalizacji, lecz wiele poczucia humoru.

Kim jest brat Macieja Zakościelnego?

Filip Zakościelny ma 45 lat i trzeba przyznać, że to prawdziwy przystojniak! Mężczyźni wychowywali się w Stalowej Woli. Czym zajmuje się starszy brat Macieja Zakościelnego. Wiadomo, że nie wybrał drogi artystycznej i skończył studia ekonomiczne. Filip pracuje jako product manager. O życiu prywatnym Filipa nie wiele wiadomo. Na social mediach pokazuje kadry z podróży, jednak na próżno szukać tam fotografii z drugą połową. Wiadome jest na pewno to, że kocha on podróże i dużo zwiedza.

Co się okazuje już w niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy praci Zakościelnych u boku Sary Janickiej, którzy zawładną parkietem. Czy rozpalą publiczność do czerwoności? Swoim przystojnym wyglądem na pewno! Jak będzie z tańcem? Już niedługo się przekonamy. Przypominamy, że poprzedni występ Macieja i Sary zakończył się 4 dziesiątkami, dzięki czemu para wyszła na prowadzenie i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli show. Tango argentyńskie w wykonaniu Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej zdecydowanie skradło serca jurorów, którzy postanowili docenić ciężkie treningi pary numer 12.

Byliście wspaniali, przewspaniali. Zobaczyłam cały spektakl, film. Klimat pełen zmysłowości - skomentowała występ Ewa Kasprzyk.

Macieju! Pierwszy raz w życiu wstaje, ponieważ ja zamarłam! Jakość dbania o swoją partnerkę, ja chciałam być na miejscu Sary! Szczerze, nie pamiętam kroków - wyjawiła po ostatnim występie Zakościelnego Iwona Pavlović.

Czy zachwyt jurorki tym razem będzie podwójny i trudno będzie jej ocenić, który z braci tańczy lepiej? Przekonamy się już w niedzielę!

