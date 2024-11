Maciej Zakościelny i Sara Janicka zajęli trzecie miejsce w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" i choć mówiło się, że ich freestyle był jednym z najlepszych w historii programu, to nie udało im się sięgnąć po Kryształową Kulę. Jak sami twierdzą są szczęśliwi, że mogli spędzić ten czas ze sobą. Teraz aktor wszystko podsumował na swoim Instagramie. Zwrócił się do fanów oraz Sary Janickiej.

Program "Taniec z Gwiazdami" zakończył się ponad tydzień temu, jednak emocje wciąż buzują wśród fanów oraz uczestników. Finałowy odcinek był rekordowym jeśli chodzi o oglądalność, a występy gwiazd i tancerzy zapierały dech w piersiach. Do ostatnich sekund nie było wiadomo, kto ma szansę wygrać program. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, drugie Julia Żugaj i Wojciech Kucina, a trzecie miejsce należało do Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. Fani poza pięknym tańcem dostrzegli, że między Maćkiem a Sarą jest "coś więcej", a spekulacje podjudził również juror "Tańca z Gwiazdami"- Tomasz Wygoda. Jednak w finałowym odcinku okazało się, że Sara Janicka ma męża, a jej znajomość z Maciejem Zakościelnym była jedynie na stopie przyjacielskiej.

Maciej Zakościelny dopiero teraz znalazł przestrzeń, aby podsumować swoją przygodę w tanecznym show. Oczywiście nie zapomniał o Sarze Janickiej, która tworzyła tę historię razem z nim:

Niestety dzisiejszego, niedzielnego wieczoru już dla Was nie zatańczymy :( pomimo tego jestem szczęśliwy, że wraz z @sara_janicka mogliśmy dojść do ostatniego, 10go odcinka 15edycji @tanieczgwiazdami, aby ostatecznie móc zatańczyć w wielkim finale tego wyjątkowego show.Dziś pisząc te słowa czuję, że największą nagrodą dla mnie jest świadomość tego, że nasz finałowy występ tak bardzo poruszył Wasze emocje i wyrył głęboki ślad w Waszych sercach, o czym piszecie do nas w wiadomościach pełnych emocjonalnych wyznań.Dziś jeszcze bardziej czuję dlaczego wybrałem tę moją zawodową drogę... dziękuję..Saro, Vanesso, Julio, Michale, Wojtku, ten szczególny wieczór, Wasze towarzystwo i emocje zostaną ze mną na zawsze / gratuluję i dziękuję

- napisał Maciej Zakościelny.