Za nami trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami". W niedzielę pożegnaliśmy parę numer 3 - Michała Meyera i Klaudię Rąbę. Pozostałe pary już za tydzień będą walczyły, aby przejść do kolejnego odcinka tanecznego show. Wśród tych par nie zabraknie faworytów publiczności - Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej.

Czy Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką coś łączy?

W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" każdy taniec zatańczony przez 11 par był wyjątkowy. Jedną z najlepiej ocenianych par był Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Para ta po ogłoszeniu wyników jury zajęła 4 miejsce i uzyskała wielkie brawa z widowni. Jednak jak to zawsze bywa fanów Macieja Zakościelnego, interesuje nie tylko jego taniec, lecz także życie prywatne, w którym ostatnio wiele się działo. Teraz widzowie zastanawiają się, czy Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką łączy coś poza parkietem. Jak wiadomo, w poprzednich sezonach show nie brakowało romansów, a także związków, które utworzyły się w "Tańcu z Gwiazdami". Tym razem po ostatnim tańcu Zakościelnego i Janickiej fani ruszyli z komentowaniem wideo, które opublikował u siebie aktor. Obserwatorzy aktora nie owijając w bawełnę, pisali że widzą między parą chemię.

Czy tylko ja widzę między nimi chemie? - zadała pytanie jedna z obserwatorek Macieja Zakościelnego.

Wczoraj widząc ich w zajawce, w sieci właśnie to powiedziałam mężowi, ze tam iskrzy - dodała kolejna osoba.

Nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie napisać, ale ta ręka pana Macieja coś często lądowała na udzie Sary. A tak serio, to bardzo dobry taniec! - zauważyła fanka.

Słowa zaciekawionych fanów to tylko spekulacje na temat nowego romansu w tanecznym show. Jednak para nie odniosła się do tych plotek, które rzecz jasna mogły się wziąć z błędnej interpretacji tańca tych dwoje.

Jak zatańczyli Maciej Zakościelny i Sara Janicka w ostatnim odcinku "TzG"?

Maciej Zakościelny i Sara Janicka od samego początku 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" zyskali wielu fanów, którzy kibicują im zarówno na widowni jak i przed telewizorami. W trzecim odcinku programu para numer 12 rozpaliła parkiet. Para numer 12 zaprezentowała cha-cha-cha do piosenki Camila Cabello "Havana".

W tym programie pary mają taką huśtawkę, raz wychodzą lepiej, raz gorzej. Wy wyszliście lepiej - skomentował taniec Rafał Maserak.

Wprowadzacie coś, co mnie trzyma. Ja zazdrościłam Sarze, że z tobą tańczę. Czułam taki nawet subtelny seks, ale taki ze smakiem - dodała zachwycona Iwona Pavlović.

Maciej i Sara uzyskali od jury 34 punkty.

Czy Maciej Zakościelny ma żonę?

Pod ostatnim postem Macieja Zakościelnego na Instagramie pojawiło się również wiele słów dotyczących rzekomego rozstania z żoną. Fani jednoznacznie pisali, że aktor nie rozwiódł się z żoną, ale para nie jest już ze sobą. W styczniu media obiegła informacja, że aktor nie jest już ze swoją wieloletnią partnerką i matką ich dzieci.

Maciej Zakościelny zaczął spotykać się z modelką Pauliną Wyką w 2014 roku. Dwa lata później, w 2016, para powitała na świecie swojego pierwszego syna, Borysa, a w 2018 roku urodził się ich drugi syn, Aleks. Chociaż pojawiali się razem na niektórych publicznych wydarzeniach, starali się trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów.

Narodziny dzieci wprowadziły wiele zmian w ich relacji. Zakościelny mocno zaangażował się w ojcostwo, starając się być jak najlepszym tatą, co czasem prowadziło do napięć i zmęczenia. Według niektórych doniesień, jego nadmierne zaangażowanie w rolę ojca i perfekcjonizm sprawiały, że bywał rozdrażniony, co z kolei wpływało na relacje z Pauliną. Jak informuje tygodnik "Na żywo", między parą zaczęły pojawiać się problemy, a ich związek miał się zakończyć kilka miesięcy temu, choć sami zainteresowani nie potwierdzili publicznie tych doniesień.