Półfinał "Tańca z Gwiazdami" to emocje do samego końca! Pierwszy taniec Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej to było coś wielkiego. Para numer 12 zatańczyła quickstep i zdobyła przy tym 38 punktów. Teraz zobaczyliśmy właśnie kolejny taniec aktora i tancerki, który także rozpalił parkiet i widzów.

Reklama

Maciej Zakościelny i Sara Janicka skradli serca fanów drugim tańcem

Maciej Zakościelny i Sara Janicka od początku swojego wspólnego udziało w show "Taniec z Gwiazdami" zachwycają nie tylko fanów, ale także jury. Tym razem można powiedzieć, że drugi taniec był powtórką z rozrywki. Tym razem Zakościelny mógł zatańczyć rumbę. Cała na czarno para numer 12 pokazała prawdziwy kubański taniec. Nie brakowało w nim seksapilu i namiętności, a przy tym wielkich braw od publiczności. Jury również zrobiło się gorąco i nawet małe poślizgnięcie pod koniec tańca zostało wykorzystane jako atut do tego, że para pomimo błędu potrafiła się sobą zaopiekować.

Wiesz co, Macieju uważam, że chyba największym komplementem w tańcu było to, że interesowały mnie twoje błędy (...). Byłeś męski, byłeś mocny, byłeś silny (...). Stworzyliście magiczny moment - podsumowała drugi taniec Macieja i Sary Iwona Pavlović.

Stworzyliście cudowny duet i byliście niemalże jednością - dodała Małgorzata Socha.

Twoja energia wewnętrzna całkowicie wyszła jak guma (...) co było piękne na końcu to wasze poślizgniecie się (...). Wy się zaopiekowaliście sobą i to jest in plus - takie słowa usłyszeliśmy od Tomasza Wygody.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka po swoim drugim tańcu zyskali następujące noty:

Iwona Pavlović: 10 punktów,

Rafał Maserak: 10 punktów,

Małgorzata Socha: 10 punktów,

Tomasz Wygoda: 10 punktów.

Razem 40 punktów.

VIPHOTO/East News

Maciej Zakościelny i Sara Janicka zdobyli 38 punktów podczas pierwszego tańca

W dzisiejszym odcinku nie było złych tańców. Wszystkie pary starały się na 200%. Maciej Zakościelny i Sara Janicka w drugim tańcu zdobyli maksymalne 40 punktów, a w poprzednim zabrakło zaledwie 2 punktów do maksa. Jury oceniło parę numer 12 następująco:

Iwona Pavlović: 10 punktów,

Rafał Maserak: 9 punktów,

Małgorzata Socha: 10 punktów,

Tomasz Wygoda: 9 punktów.

Razem 38 punktów.

Wcale nie jestem zadziwiona, że tak wszyscy cię kochają jako aktora. To, co robisz to się przebija do ludzi (...) Dzisiaj bardzo się cieszę... nic tu nie było z tego, co wcześniej. To był bardzo dobrze zatańczony Quickstep i poprawnie - powiedziała Iwona Pavlović, komentując taniec Sary i Maćka.

Półfinał to jest naprawdę szczególny moment w tym półfinale (...) Wy w tym tańcu pokazaliście, że na maksa w tym finale chcecie być (...) Oby tak dale - wyjawił Rafał Maserak.

Jury oceniło wysoko taniec Maćka i Sary, ale to fani najbardziej im kibicowali. Po dwóch tańcach pary numer 12 na social mediach pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Magiczny taniec! Chcę, aby wybrzmiało, że to chyba pierwsza rumba w programie (przynajmniej widziana moimi oczami), w której partner nie tylko pięknie wystawił partnerkę, by błyszczała jak gwiazda, ale sam w tym tańcu nie zniknął, było go widać i to bardzo dobrze! Brawo Maciek i Sara! - pisali fani.

Reklama

Zobacz także: Kto odpadł w 9. odcinku "Tańca z gwiazdami"?