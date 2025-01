Po rozstaniu z Nikodemem Rozbickim Julka Wieniawa nie komentuje swojego życia uczuciowego, choć jednocześnie w mediach pojawia się mnóstwo spekulacji w tym temacie. Pod koniec grudnia 2024 roku w sieci nagle pojawiło się nagranie z jej wieczornego wyjścia z... Maćkiem Zakościelnym, co niektórzy uznali za znak, że między tą dwójką dzieje się coś więcej. Najnowsze zdjęcia doleją oliwy do ognia?

Reklama

Julia Wieniawa i Maciej Zakościelny przyłapani na wspólnym wyjściu

Znana i ceniona aktorka, Julia Wieniawa, ma za sobą niełatwy rok, w którym przeszła przez rozstanie z Nikodemem Rozbickim. Jak pokazał jeden z wywiadów z nią, celebrytka bardzo to przeżyła, choć jednocześnie chciała zachować wszystkie emocje dla siebie. Po kilku miesiącach przekonaliśmy się, że Julka i Nikodem rozstali się w przyjacielskich relacjach i nadal wspierają się na polu zawodowym.

Tymczasem w mediach społecznościowych co jakiś czas zaczęły przewijać się spekulacje, czy serce aktorki aby znów nie było zajęte. Łączono ją z różnymi mężczyznami, ale prawdziwe zamieszanie zapanowało dopiero w drugiej połowie grudnia 2024 roku, gdy do sieci trafiło wymowne nagranie Wieniawy i... Maćka Zakościelnego! Upublicznił je wówczas portal Świat Gwiazd, a w materiale mogliśmy zobaczyć, jak pod osłoną nocy Julka i Maciej zmierzają razem do taksówki. Po wszystkim 26-latka zabrała głos, tłumacząc dosadnie, że łączy ich jedynie koleżeństwo.

Muszę zmartwić wszystkich zafascynowanych moim życiem prywatnym. Otóż ostatnie ''doniesienia'' to jedynie idealny przykład tego, jak media potrafią zmanipulować fakty i zrobić sensacje z niczego - wyznała w rozmowie z Pudelkiem.

Zdaje się jednak, że najnowsze zdjęcia nie uciszą wcale plotek, a wręcz mogą zaognić je jeszcze bardziej. W sieci pojawiły się powiem fotografie paparazzi, wykonane właśnie wspomnianego, grudniowego wieczora. Widać na nich, że Julia i Maciej świetnie bawili się w swoim towarzystwie, a nawet nie brakowało spojrzeń prosto w oczy. Co ciekawe, gdy aktor rozmawiał przez telefon, Wieniawa wtulała się w jego ramię.

Choć fotografie nie dowodzą, że jest między nimi coś więcej, nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości, że duet swobodnie czuje się w swoim towarzystwie. Z ówczesnej relacji informatora portalu Świata Gwiazd dowiedzieliśmy się, że Julia i Maciej spędzili tamtego wieczora razem kilka godzin.

Spędzili ze sobą kilka godzin, długo dyskutując przy barze, a później przy stoliku. (...) Widać, że było między nimi flow, wymienili się kilkoma czułymi gestami, w pewnym momencie się przytulili. Wyszli ze środka jako ostatni goście. W tempie błyskawicy wsiedli razem do taksówki, trzymając się za ręce.

Od tamtej pory duet nie był widziany razem. Czyżby po przyłapaniu przez paparazzi zaczęli bardziej ukrywać wspólne wyjścia? Zobaczcie zatem wspólne zdjęcia tej dwójki z ich grudniowego spotkania!

Reklama

Zobacz także: Co ze związkiem Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony"? Rolnik zabrał głos!