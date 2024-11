Maciej Zakościelny i Sara Janicka to jedna z trzech par, którym udało się dotrzeć do "Wielkiego Finału Tańca z Gwiazdami". Para numer 12 od samego początku zdobyła uznanie jury i widzów, którzy głosowali na nich od pierwszego odcinka 15. edycji show.

Podczas trwania 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się wiele plotek, że niektóre pary mogą się mieć ku sobie. Wśród tych par nie zabrakło Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. Maciej Zakościelny jakiś czas temu oficjalnie potwierdził rozstanie z żoną i choć pojawiła się ona minimum raz na widowni tanecznego show na trybunach, była z ich wspólnymi dziećmi. Co do stanu cywilnego Sary Janickiej jak do tej pory nie wiele było wiadomo. Podczas jednego z wywiadów juror - Tomasz Wygoda opisał relacje Maćka i Sary.

Nie wiem, w jakich Maciej relacjach osobistych jest do tej pory i czy tam może mu to coś zmienić, ale niewątpliwie widać, że czują się bardzo dobrze. Oj widać, widać… To wszystko widać, każdy to widzi, to co będziemy ukrywać

- wyjawił Tomasz Wygoda.