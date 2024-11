W dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie pojawiły się trzy najlepiej oceniane pary: Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj i Wojciech Kucina.

Pierwszy taniec w "Tańcu z Gwiazdami" pary numer 12 to tango. Maciej Zakościelny i Sara Janicka już samym strojem zachwycili widzów. Erotyczna czerwień i czerń splątała się w tańcu na krzesłach. Od samego początku do końca nie zabrakło seksapilu, zmysłowości i temperamentu. Już w pierwszy sekundach zrobiło się gorąco.

Dobry wieczór. Trudno się mówi. To co wy pokazaliście na parkiecie, to jest fenomenalne. Ten występ był jeszcze lepszy niż poprzedni (...) Dzisiaj staje i mogę powiedzieć, że jesteś tancerzem z krwi i kości

- dodał Rafał Maserak.