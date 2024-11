Maciej Zakościelny i Sara Janicka doszli do finału "Tańca z Gwiazdami", aby walczyć o "Kryształową Kulę". Wszystkie trzy tańce, które dziś pokazali na parkiecie, były czystą magią, a cały udział pary numer 12 był niezwykłą przygodą, nie tylko dla aktora i tancerki, ale także dla jury i widzów.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka, jako pierwszy taniec zaprezentowali ogniste tango. Ich ciała splątały się w jedność i sprawiły, że parkiet zapłonął, co pokazały brawa widzów i oceny jury.

Dobry wieczór. Trudno się mówi. To co wy pokazaliście na parkiecie, to jest fenomenalne. Ten występ był jeszcze lepszy niż poprzedni (...) Dzisiaj staje i mogę powiedzieć, że jesteś tancerzem z krwi i kości

- dodał Rafał Maserak.