Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk zachwycili swoich fanów podczas występów w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami". Para zajęła 3 miejsce, ale trzeba przyznać, że zrobiła największych progres w tańcu z osób, które przeszły do finału. Pomimo tego, że program się skończył i nie możemy obserwować co niedzielę Maff i Danilczuka, para nadal spędza ze sobą dużo czasu.

Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk przyłapani w Sopocie

Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska nie kryją, że między nimi jest duża przyjaźń. Jednak jeszcze nigdy z ich ust nie wybrzmiały publicznie słowa dotyczące związku. Fani spekulują, że taki na pewno ma miejsce. Para taneczna i może nie tylko - milczy. Na wspólnym wyjeździe do Sopotu nie zabrakło zdjęć Michała i Juli na imprezie Polsatu. Jednak celebryci postanowili zrobić sobie chwilę wytchnienia w trójmieście, gdzie pływali jachtem i relaksowali się wśród znajomych.

Pogoda dopisywała, a uśmiechy nie znikały im z twarzy. Co się okazuje Michał Danilczuk dostał ważne zadanie od Maffashion. Julia postanowiła zapozować na jachcie, aby tancerz robił jej zdjęcia. Jak widać, Michałowi sprawiało to przyjemność. Co jeszcze się wydarzyło? Zobaczcie sami zdjęcia.

