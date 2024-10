To właśnie dziś uczestnicy "Tańca z gwiazdami" zatańczą po dwa tańca z dwoma różnymi partnerkami/partnerami. Produkcja postanowiła nieco urozmaicić odcinek, a ich pomysł spotkał się z mieszanymi uczuciami widzów. Wiele osób wyczekiwało na to, by zobaczyć Macieja Zakościelnego na parkiecie, który w poprzednim odcinku otrzymał "cztery dziesiątki". Okazuje się bowiem, że nie wiadomo, czy aktor będzie mógł zatańczyć, a to wszystko przez kontuzje.

Maciej Zakościelny doznał kontuzji tuż przed "Tańcem z gwiazdami"

Przed nami 6. odcinek tanecznego show Polsatu, w którym uczestnicy będą musieli zatańczyć po dwa tańce — jeden ze swoją partnerką, a drugi z kolejną. W ubiegłą niedzielę gwiazdy zatańczyły na parkiecie razem ze swoimi bliski i trzeba przyznać, że był to wyjątkowy odcinek. Rafał Zawierucha z żoną porwali publiczność "TzG", natomiast Majka Jeżowska śpiewała i tańczyła jednocześnie razem ze swoim synem Wojtkiem. Nie można byłoby nie wspomnieć o hip-hopie Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej, którym towarzyszył brat aktora Filip. Jurorzy byli zachwyceni i przyznali im "cztery dziesiątki".

W dzisiejszym odcinku Maciej Zakościelny miał zatańczyć paso doble i rocka and rolla, ale okazuje się, że jego występem staje pod wielkim znakiem zapytania. Portal Pomponik dowiedział się nieoficjalnie, że aktor doznał kontuzji uda podczas treningu. Podobno ból miał być tak silny, że konieczna była wizyta w gabinecie ortopedy i wykonanie badania USG.

Maciej dziś rano pojawił się na próbie programu, jednak nie wiadomo, czy ból pozwoli mu na zatańczenie aż dwóch choreografii podczas dzisiejszego odcinka na żywo — zdradza źródło Pomponika.

Aktor zachwycił nie tylko w poprzednim odcinku. Jego talent taneczny jest doceniany przez jury i widać, że 44-latek wkłada sporo pracy w swoje treningi. Tango Zakościelnego i Janickiej w "TzG" w czwartym odcinku przeszło do historii programu, a para otrzymało za nią maksymalną ilość punktów. Warto podkreślić, że po ich tańcu sama Iwona Pavlović wstała ze swojego krzesła z zachwytu.

Mamy nadzieje, że kontuzja Macieja Zakościelnego nie okaże się niczym poważnym i że aktor będzie mógł zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Wszystko okaże się dzisiaj od godz. 19.55. Będziecie oglądać?

