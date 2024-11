Emocje wokół Sary Janickiej i Macieja Zakościelnego są nadal gorące. Taneczna para wzięła udział w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" i choć nie zdobyli "Kryształowej Kuli", to wywalczyli trzecie miejsce. Już podczas wspólnych treningów i w czasie odcinków na żywo widać było, że aktor i tancerka doskonale się dogadują. W mediach pojawiły się nawet spekulacje na temat ich relacji, ale Maciej Zakościelny szybko je zakończył i w finale tanecznego show podziękował mężowi Sary Janickiej:

Reklama

Chciałem podziękować mężowi Sary, że mi ją wypożyczył na ten czas powiedział Maciej Zakościelny.

Teraz Sara Janicka i Maciej Zakościelny zostali przyłapani na imprezie już po "Tańcu z Gwiazdami". Wygląda na to, że zamierzają kontynuować znajomość z tanecznej sali. Zobaczcie zdjęcia!

Sara Janicka i Maciej Zakościelny bawili się razem na imprezie

15. edycja "Tańca z Gwiazdami" okazała się wielkim hitem i choć obyło się bez kontrowersji, to widzowie chętnie oglądali poczynania gwiazd, które doskonale radziły sobie na parkiecie. W finałowej trójce pojawiły się pary, które zaprezentowały bardzo wysoki poziom, a 15. edycję ostatecznie wygrali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Z kolei Mateusz Zakościelny i Sara Janicka zajęli trzecie miejsce i zyskali coś bardzo cennego: przyjaźń. Zarówno jurorzy, jak i widzowie widzieli, że ten taneczny duet doskonale się dogaduje i nie brakowało też spekulacji, że być może ich relacja wykracza poza salę taneczną, jak to się okazało w przypadku Julii Żugaj i Wojciecha Kuciny. Ostatnio paparazzi przyłapali Sarę Janicką i Macieja Zakościelnego na wspólnym imprezowaniu. Zdjęcia przedstawiają tancerkę i aktora, którzy wychodzą z lokalu i ich wspólny spacer w drodze do samochodu. Oboje odjechali autem Macieja Zakościelnego.

W obliczu medialnego szumu Maciej Zakościelny szybko zareagował na spekulacje. Aktor podkreślił, że relacja z Sarą Janicką ma czysto zawodowy charakter, a nawet w żartobliwy sposób podziękował mężowi tancerki za „wypożyczenie” jej na czas trwania współpracy. Sara Janicka, znana tancerka i uczestniczka wielu projektów artystycznych, pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim. Wypowiedź Zakościelnego o "wypożyczeniu" wyraźnie wskazuje na aprobatę męża Janickiej wobec zawodowych relacji swojej żony z aktorem. Co więcej, sama Sara Janicka mówi wprost, że mąż nie jest o nią zazdrosny:

On po pierwsze mi ufa, a po drugie miał bardzo dobry kontakt z Maćkiem(...) Jest tancerzem, więc wie, jak taniec na parkiecie wygląda - powiedziała wprost Sara.

Reklama

A co działo się na wspólnej imprezie na uczestników "Tańca z Gwiazdami"? Zobaczcie te zdjęcia!