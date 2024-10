Już dzisiejszego wieczora kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Przez cały tydzień wszystkie duety w pocie czoła przygotowywały kolejne choreografie, by następnie rozpocząć intensywne próby już w studiu. W przerwach uczestnicy spędzali wspólnie czas, co Michał Danilczuk chętnie nagrywał na swoje media społecznościowe. Nie do wiary, co udało mu się uchwycić!

Nagrali Majkę Jeżowską za kulisami "Tańca z gwiazdami"

15. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze, ciesząc się ogromną popularnością. W przeciwieństwie do poprzedniej, tym razem udało się uniknąć stacji afer i skandali, choć mimo to emocji i tak nie brakuje. Wielu widzów szczególnie przygląda się Julii Żugaj, która kilka dni temu poinformowało o zakończonym związku z narzeczonym. Co poniektórzy uważają, że ona i jej taneczny partner, Wojtek Kucina, mogą się mieć ku sobie.

Niewątpliwie uwagę skupia na sobie także Majka Jeżowska, której udział w show od początku budził szereg emocji. Ostatnio artystka przeżyła niełatwy czas, ponieważ z powodu kontuzji jej dalszy udział w programie zawisł pod znakiem zapytania.

Lekarz zaleca zdarcie martwej tkanki, dokładne czyszczenie rany i tydzień unieruchomienia zakażonej nogi. Ale to oznaczałoby koniec mojej przygody z tańcem. To nie są żarty. Nie wiem, co robić… trzymajcie kciuki, żeby silny antybiotyk, który przyjmuję powstrzymał zakażenie - relacjonowała.

Ostatecznie jednak zdecydowała się nie rezygnować z walki o Kryształową Kulę i zobaczyliśmy ją w minionym odcinku. Zawziętość Jeżowskiej się opłaciła, bo wraz z Michałem Danilczukiem awansowali dalej!

Dzisiejszy odcinek będzie dla piosenkarki naprawdę wyjątkowy, bowiem zatańczy ze swoim jedynym synem! Zanim to, musiała jednak przebrnąć przez cały tydzień intensywnych prób. Już w sobotę wszyscy uczestnicy zebrali się w studiu, by doszlifowywać choreografie. Michał Danilczuk podzielił się nawet drobnymi urywkami zza kulis, a przy okazji uchwycił, co wypaliła jego programowa partnerka.

Na krótkim filmiku możemy zobaczyć uczestników, siedzących przy jednym stole. Co poniektórzy domagają się uwagi Majki Jeżowskiej, zwracając się do niej "matko". W pewnym momencie słychać za kamerą pytanie skierowane w jej stronie, brzmiące:

Dobra mama, po co nas tu zaprosiłaś? Co my mamy z tego?

Słysząc to Majka Jeżowska poderwała się z miejsca i wymachując ręką, wykrzyczała:

Ja stawiam flaszkę!

Te słowa wyraźnie wszystkich rozbawiły, a nawet pojawiły się oklaski. Od razu widać również, że artystka jest szanowana i uwielbiana przez wszystkich uczestników. Czyżby jednak Majka Jeżowska zapomniała, że jest nagrywana i niekontrolowanie wypaliła takie słowa? A może to część występu? O tym przekonamy się już dzisiejszego wieczora. Nowy odcinek "Tańca z gwiazdami" rozpocznie się na antenie Polsatu o godzinie 19:55. Czekacie?

