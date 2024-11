Maciej Zakościelny i Sara Janicka dwa dni przed finałem postanowili zrobić relację na żywo. Nie zabrakło informacji dotyczących tego, co zatańczą w finale "Tańca z Gwiazdami" i wielu innych wątków wychodzących poza granicę tanecznego show.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka odpowiedzieli na pytania fanów

Maciej Zakościelny i Sara Janicka już niedługo zakończą swoje treningi i pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami. Para numer 12, zmierzy się z dwoma pozostałymi duetami, czyli z: Vanessą Aleksander i Michałem Bartkiewiczem, a także Julią Żugaj i Wojciechem Kuciną. Każda z par zatańczy po trzy tańce. O wygranej zadecyduje zarówno jury jak i fani, którzy mogą głosować za pomocą SMS-ów oraz aplikacji.

Ja nie czuje, że to jest finał - wyjawiła Sara podczas relacji na żywo.

Para numer 12 zdradziła, że zatańczy jiva, tango, a także freetyle. Wśród pytań, na które odpowiedzieli Sara i Maciek pojawiło się jedno dosyć niespodziewane pytanie dotyczące Juli Żugaj i jej partnera tanecznego.

Jak myślicie, czy Wojtek i Julka są razem?

Jak widać, fani Juli Żugaj powędrowali do konkurencji, aby zobaczyć, jak ta daje sobie radę przed finałem. Trafili również na profil Macieja. Reakcja aktora była bezcenna, gdyż na jego twarzy pojawił się wielki uśmiech i widać było, że takiego pytania się nie spodziewał. Zakościelny odpowiedział, że to pytanie powinno być raczej skierowane do Julki i Wojtka.

To jednak nie koniec absurdalnych pytań do pary numer 12. Jedna z fanek postanowiła zapytać Maćka i Sarę o dosyć nietypową rzecz, a mianowicie, czy są "żugajkami".

Nie. Jesteśmy mazaczkami - odpowiedział Maciej Zakościelny.

Podczas racji na żywo pojawiło się również wiele komentarzy dotyczących tańca Maćka i Sary. Widać, że duet ma wielu fanów, którzy są z nim na dobre i na złe.

Jesteście wspaniali.

Jesteście najlepszą parą.

Musicie wygrać - pisali w komentarzach fani.

