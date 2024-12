Ostatnio Michał Daniczuk otrzymał statuetkę w plebiscycie Party.pl za "objawienie roku". Kariera tancerza ruszyła jak z kopyta po tym, jak media zaczęły rozpisywać się o jego romansie z Maffashion. 32-latek nie zamierza się zatrzymywać i na kolejny rok ma zamiar skupić się na realizacji swoich marzeń.

Michał Danilczuk to znany tancerz, który zdobył rozpoznawalność w "Tańcu z gwiazdami". W 13. edycji po raz pierwszy w historii programu stworzył męską parę z Jackiem Jelonkiem, z którym doszedł aż do finału. W 14. edycji tancerz tańczył razem z blogerką modową Julią Kuczyńską znaną jako Maffashion i to właśnie wtedy jego kariera nabrała tempa. Internauci podejrzewali ich o romans, choć oni postanowili nie komentować plotek. Oboje jednak wciąż spędzą ze sobą mnóstwo czasu nawet po emisji show. Ostatnio Michał Danilczuk zdobył statuetkę jako "objawienie roku" w Plebiscycie Party. 32-latek nie krył swojego zadowolenia z tego powodu i był wdzięczny za wszystkie głosy. W rozmowie z reporterem Party.pl Michał Danilczuk opowiedział o swoich planach na przyszły rok, które zapowiadają się bardzo imponująco!

W mojej głowie jest wiele marzeń, które chciałbym zrealizować. Nie chciałbym jeszcze o nich mówić, bo to są takie rzeczy, o których czasami jest mi... nie to, że głupio, ale pewne marzenia są tak duże w mojej głowie, że nie chce ich wypowiadać, a o nich myśleć, to jest taka opcja, która czasami dodaje mi ciarek na plecach. Duże marzenia wiążą się z wieloma zmianami i zobaczymy, co los mi przyniesie. Mam na pewno wielkie oczekiwania od nowego roku

– powiedział Michał Danilczuk.