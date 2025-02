Michał Danilczuk oficjalnie dołączył do grona jurorów programu "You Can Dance" i już teraz zapowiada, że będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią. Podczas wiosennej ramówki TVN zdradził nam kulisy swojej nowej roli i opowiedział, jak znalazł się w tym miejscu. A co dokładnie powiedział?

Michał Danilczuk w nowej roli jurora "You Can Dance"

Michał Danilczuk to utalentowany tancerz i choreograf, który zdobył popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". W programie partnerował m.in. Maffashion, a jego profesjonalizm i charyzma przyniosły mu uznanie widzów. Jakiś czas temu jego kariera weszła na nowy etap – został jurorem "You Can Dance". To dla niego nie tylko wyróżnienie, ale i duże wyzwanie.

W rozmowie z nami tancerz zdradził, jak trafił do programu i jakim chce być jurorem.

Myślę, że jestem po prostu bardzo odpowiedzialny za swoje wymogi, że tak powiem, które stawiam w tym programie. Jestem bardzo też uczciwym jurorem i jeżeli bardzo mi się coś podoba, to to argumentuję, a jeżeli coś mi się nie podoba, to też potrafię to wprost powiedzieć.(...) Jestem wymagający, bo to jest naprawdę świetna szansa dla każdego z tancerzy, żeby zdobyć sukces. - przyznał.

A co jeszcze powiedział? Tego dowiecie się z naszego wideo!

