Odwiedziliśmy Michała Danilczuka, jurora "You Can Dance" by wręczyć mu nagrodę od naszych czytelników. Jednocześnie podpytaliśmy o plany na najbliższy rok. Uwielbiany tancerz nie ukrywa:

Mam wielkie oczekiwania od nowego roku

Zaskoczyliśmy Michała Danilczuka

Michał Danilczuk został zwycięzcą w kategorii "Objawienie Roku" w plebiscycie Gwiazdy Party.pl. Niedawno zaskoczyliśmy go na planie, wręczając nagrodę od naszych czytelników. W wideo zamieszczonym powyżej, zobaczycie reakcję tancerza na niespodziankę.

Przy okazji zapytaliśmy go o plany na przyszłość. Nie jest tajemnicą, że na ten moment to koniec przygody Michała Danilczuka w "Tańcu z Gwiazdami". Uwielbiany tancerz nie znika jednak z ekranów. Będzie można go zobaczyć w konkurencyjnej stacji, gdzie rusza hitowe show "You Can Dance", gdzie własnie został jurorem.

Michał Danilczuk o planach na nowy rok

Okazuje się, że "You Can Dance" to nie jedyne marzenie Michała Danilczuka, które własnie się spełnia, ale tancerz ma ochotę na więcej. W rozmowie z naszym reporterem przyznał:

W mojej głowie jest wiele marzeń, które chciałbym zrealizować. Nie chciałbym jeszcze o nich mówić, bo to są takie rzeczy, o których czasami jest mi nie to że głupio, pewne marzenia są tak duże, że nie chcę ich wypowiadać. A o nich myśleć to jest też taka opcja, która czasami dodaje mi ciarek na plecach. Zobaczymy jak to będzie, bo duże marzenia wiążą się w wieloma zmianami i nie wiem, zobaczymy, co los mi przyniesie. Mam wielkie oczekiwania od nowego roku.

Zobaczcie nasze wideo z Michałem Danilczukiem.

