16. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" startuje już w najbliższą niedzielę, 2 marca, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. Wielu widzów czeka na emocjonujące występy i rywalizację na parkiecie, ale największe zainteresowanie budzi powracająca do show Agnieszka Kaczorowska. Zapytaliśmy Michała Danilczuka, co sądzi o jej powrocie. Koniecznie musicie zobaczyć nasze wideo!

Michał Danilczuk komentuje decyzję Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska, znana aktorka i tancerka, po kilkuletniej przerwie wraca do programu "Taniec z Gwiazdami". Choć wcześniej spekulowano, że zależy jej na dołączeniu do jury, ostatecznie ponownie pojawi się na parkiecie w roli trenerki. W najnowszej edycji jej tanecznym partnerem będzie aktor Filip Gurłacz.

Decyzja Kaczorowskiej wzbudziła spore emocje, a jej powrót do show skomentował Michał Danilczuk, jeden z byłych tancerzy programu, a obecnie juror w konkurencyjnym show stacji "You Can Dance". W rozmowie przed naszą kamerą odniósł się do jej wyboru, podkreślając, że to indywidualna decyzja tancerki.

A co jeszcze miał do powiedzenia w tym temacie? Tego dowiecie się już z naszego wideo.

