Wiosenna ramówka TVN przyniosła kilka nowości, a jedną z nich jest powrót kultowego "You Can Dance". W środę, 26 lutego, widzowie mogli zobaczyć pierwszy odcinek odświeżonej wersji programu, która już od początku wzbudziła ogromne emocje. W nowym składzie jury znaleźli się Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk oraz Michał Danilczuk, a rolę prowadzącego objął Maciej Dowbor. Nowa edycja budzi skrajne opinie - zarówno entuzjazm, jak i falę krytyki, zwłaszcza wobec wyboru jurorów. Mieliśmy okazję porozmawiać z Michałem Danilczukiem, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat nowej odsłony "You Can Dance" i atmosfery panującej w jury. Będziecie zaskoczeni, tym co tancerz miał do powiedzenia.

Powrót "You Can Dance". Widzowie już wyrazili opinię

Po dziewięciu latach przerwy "You Can Dance" powróciło na antenę TVN, wzbudzając ogromne emocje. Nowa odsłona popularnego talent show przyniosła zarówno pochwały, jak i falę krytyki, zwłaszcza wobec składu jury. Widzowie chwalą poziom uczestników, ale wielu z nich kwestionuje kompetencje niektórych jurorów, szczególnie Mery Spolsky. W sieci zawrzało.

No najlepsza edycja chyba ever

Oglądałam! I pozytywne zdziwienie!! Jury zaskoczyło bardzo pozytywnie, no może Mery mnie nie zaskoczyła, ale reszta jury i ich komentarze i rozmowy-Super! - piszą fani.

Jest jednak spora grupa osób, której nowa edycja nie przypadła do gustu.

Wychowalem sie na starym YCD, to był serio znakomity program. Był. To co jest teraz to jak podróba YCD z Aliexpresu. Dlaczego już nie ma publiczności? Dlaczego nie rozdają już biletów na camp? Nawet sala przesłuchań jest tragiczna. Jury siedzi na kanapach jakby to byl googlebox a nie YCD.

Ten program w ogóle żadnej energii nie ma - piszą internauci.

Kontrowersje wśród jury. Oberwało się Mery Spolsky

Nowa edycja "You Can Dance" miała przynieść powiew świeżości, ale wielu widzów nie kryje rozczarowania składem jurorskim. Najwięcej kontrowersji wzbudziła obecność Mery Spolsky, piosenkarki, która wcześniej była jurorką w programie "Drag Me Out". Jej udział w tanecznym show został przyjęty z dużą rezerwą, a w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.

Nie kumam czaczy i Mery w jury?

Ja się pytam, co tam robi Mery? W jakiej kategorii? - to tylko niektóre z licznych wypowiedzi internautów.

Widzowie uważają, że brak tanecznego doświadczenia Mery podważa jej wiarygodność jako jurorki, co może wpływać na jakość oceniania uczestników. Choć niektórzy bronią jej jako osoby wnoszącej nową perspektywę, zdecydowana większość odbiorców jest sceptyczna wobec jej roli w programie.

Michał Danilczuk o jury w "YCD". Między nim a innym jurorem dochodzi do spięć

Jednym z bardziej doświadczonych jurorów w nowej edycji "You Can Dance" jest Michał Danilczuk, znany tancerz i choreograf. W rozmowie z nasza reporterką przyznał, że w jury dochodzi do różnicy zdań, a on sam nie zawsze zgadza się z opiniami innych jurorów, szczególnie Mery Spolsky.

Mógłbym powiedzieć, że nie zawsze zgadzam się z Mery, a nawet mógłbym powiedzieć, że często się z nią nie zgadzam. Ale to jest tylko taka zapowiedź… a więcej chciałbym, żebyście zobaczyli w programie - wyznał tancerz przed naszą kamerą.

Jego słowa sugerują, że wśród jurorów mogą pojawiać się napięcia, które mogą wpłynąć na dynamikę programu. A co jeszcze wyznał? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo.

