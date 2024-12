Program "You Can Dance" wraca do TVN po długiej przerwie i to w odświeżonej formule! To będzie kolejny powrót tanecznego hitu, który przez kilka sezonów widzowie mogli oglądać w TVN, potem był emitowany w TVP, a teraz znów wraca i okazuje się, że jeszcze przed emisją wywołuje spore emocje, a wszystko za sprawą składu jurorskiego. To naprawdę duże zaskoczenie!

Znamy pełny skład jury w "You Can Dance"!

Jest znany pełny skład jury "You Can Dance"! To tancerz, raperka, piosenkarka i aktor. "Będzie ostro" - zapowiada Bartosz Porczyk. Do tej pory było wiadomo, że w tanecznym show zobaczymy Michała Danilczuka, który do tej pory zasłynął jako uzdolniony tancerz z "Tańca z Gwiazdami". Teraz zdecydował się przejść z Polsatu do TVN i mocno zaskoczył swoich fanów. W "You Can Dance" zobaczymy też piosenkarkę i prowadząca "Czas na show. Drag Me Out" czyli Mery Spolsky, aktora Bartosz Porczyk oraz raperkę Ryfa Ri. Okazuje się, że skład jurorski od razu znalazł nić porozumienia i doskonale dogadują się ze sobą:

Ja poczułam, że od razu można wszystkim wszystko powiedzieć i zażartować na każdy temat. I mimo tego, że się nie znaliśmy, przynajmniej ja nie znałam waszej trójki przed naszym przesłuchaniem, to od razu was polubiłam powiedziała Mery Spolsky w rozmowie z reporterką serwisu Pudelek.pl

Nowa edycja zapowiada się naprawdę ciekawie i już wiadomo, że będzie się działo. Choć jurorzy naprawdę się polubili to często będą mieli inne zdanie i nie zabraknie też sprzeczek, a nawet kłótni, o czym podczas wywiadu poinformował aktor Bartosz Porczyk.

Będzie ostro, będzie zabawnie, będą sprzeczki, kłótnie czasem, ale i przytulasy - przyznał Bartosz Porczyk.

A jak widzowie zareagowali na ogłoszony skład jurorski w nowym, odświeżonym formacie "You Can Dance". Zdania są mocno podzielone i widzowie z pewnością zasiądą przed telewizorami, żeby obejrzeć pierwsze odcinki i wyrobić sobie zdanie na temat tanecznego hitu.

Nie rozumiem dlaczego Mery...

To jakiś żart??? A co tam robi Mary?

W komentarzach posypały się też gratulacje pod adresem Michała Danilczuka. Nie zabrakło też miłych słów od Julii Kuczyńskiej.

TAAAAAAAAAAKKKKKK!!!!!!! Gratulacje!!!!! Jest moc napisała Maffashion

Supeeeeeeeerrrrr !!!!!! brawo @michael_danilczuk dodała Olga Frycz

