Marcinowi Prokopowi przydarzyła się niefortunna wpadka na antenie! Dziennikarzowi pękły spodnie w czasie trwania programu na żywo. Tego jeszcze nie było w "Dzień dobry TVN"!

Marcinowi Prokopowi pękły spodnie na antenie "Dzień dobry TVN"

Marcin Prokop i Dorota Wellman to duet, który potrafi rozśmieszyć widzów do łez! Tak było i tym razem, tyle, że w tym szczególnym przypadku nie był to zamierzony efekt. Dziennikarze ubawili publiczność za sprawą wpadki, która zdarzyła się antenie DDTVN. Marcinowi Prokopowi pękły spodnie w kroku! Krępującą sytuację udało się obrócić w żart, dzięki Dorocie Wellman, która powiedziała:

Proszę państwa, musimy wezwać Wieśka, bo jest coś do naprawy niestety - powiedziałam, tłumiąc śmiech dziennikarka.

Marcin Prokop pochwycił żart i pociągnął temat:

Tylko nie zaszywajcie mi wszystkiego! - powiedział.

"Z nowym rokiem, z nowym krokiem"! Czyli jak Marcinowi rozeszły się ... spodnie :DZOBACZCIE KONIECZNIE!!!

Posted by Dzień Dobry TVN on 28 październik 2015

Filmik natychmiast znalazł się w sieci! Pojawił się również na oficjalnym profilu programu, co udowodniło po raz kolejny, że Prokopowi nie brakuje dystansu do samego siebie. Brawo za taką postawę! :) Marcin Prokop i Dorota Wellman to jeden z najlepiej dobranych duetów telewizyjnych ostatnich lat. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że być może poprowadzą wspólnie zupełnie nowe show.

Marcin Prokop zaliczył wpadkę na wizji

Marcin Prokop i Dorota Wellman