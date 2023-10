Dorota Wellman zdradziła, że jej fani biorą ją za żonę Marcina Prokopa ! Dziennikarka i dziennikarz tworzą tak zgraną parę na wizji, że przekłada się to również na prawdziwe życie. I dochodzi w związku z tym do zabawnych sytuacji. Jakich? Dorota Wellman "żoną" Marcina Prokopa Prowadząca "Dzień Dobry TVN" wiele razy żartowała sobie, że ona i jej redakcyjny kolega są telewizyjnym małżeństwem. Jak się okazuje, niektórzy ich fani potraktowali te słowa dosłownie i poza studiem mieli kilka zabawnych sytuacji z tym związanych. Wellman opowiedziała o tym w wywiadzie dla lukebook.pl: Ja zawsze mam pytanie: Czy pani jest żoną Prokopa? No co też ludziom do głowy przyjdzie, jakaś choroba umysłowa, żeby to połączyć. Mam też często wpis Dorota Wellman-Prokop. Bardzo śmieszne. A Pani w hotelu w Gdyni dała nam klucz mówiąc: Mam dla Państwa bardzo piękny pokój z widokiem. Jedno łóżko. Tylko ta pani nie przypuszczała, że po pierwsze potrzebujemy dwóch, a po drugie Marcin na łóżku małżeńskim śpi w poprzek, bo inaczej się nie zmieści. Jak myślicie, Dorota i Marcin byliby dobrym małżeństwem? Zobacz: Marcin Prokop zaliczył wpadkę na wizji! Musicie to zobaczyć Dorota Wellman o byciu żoną Marcina Prokopa Dorota Wellman ma duży dystans do sytuacji, jakie spotykają ją i Marcina A co na to Marcin Prokop?