Tomasz Kammel od lat jest jedną z najbardziej popularnych twarzy TVP. Prezenter nie tylko prowadzi różne wydarzenia, ale także występuje w "Pytaniu na śniadanie". Choć fach ma we krwi i przed kamerę czuje się jak ryba w wodzie, to i jemu zdarzają się wpadki. Udowodnił to w jednym z najnowszych odcinków programu.

Wpadka Tomasza Kammela w "Pytaniu na śniadanie"

Tomasz Kammel jest związany z Telewizją Polską z przerwami od 1997 roku. W tym czasie był gospodarzem wielu programów rozrywkowych stacji, czym zaskarbił sobie sympatię widzów. Z biegiem czasu nabył także ogromne doświadczenie, którym chętnie dzieli się z innymi. W jaki sposób? Otóż - pomijając książki i szkolenia - od 2014 roku prowadzi również kanał na YouTube, w którym dzieli się wskazówkami dotyczącymi wystąpień publicznych i opowiada o relacjach międzyludzkich. Krótkie fragmenty "Kammel Czanel" publikuje także na Instagramie, a jego filmiki budzą duże zainteresowanie. Wydawałoby się, że takiemu ekspertowi jak on, nie zdarzają się błędy na wizji, jednak okazuje się, że nic bardziej mylnego.

We wtorkowy poranek, 24 października, Tomasz Kammel współprowadził "Pytanie na śniadanie" w towarzystwie Izabelli Krzan. W pewnym momencie wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli oni do tematu potraw z borowików. W studiu pojawił się m.in. smakosz Gieno Miętkiewicz. Prezenter zaliczył jednak wpadkę i przedstawił go nieco inaczej. Kiedy zwrócił się do niego per "Gienio", gość postanowił go poprawić.

Tomek, poproszę cię o opuszczenie drugiego ''i'', czyli ''Gieno''. Tak twardo, wiesz... Duży facet ze mnie! - zażartował mężczyzna.

Wpadka nie zraziła jednak prezentera, ani nie wybiła go z pantałyku. Po tym, jak na twarzy Izabelli Krzan pojawił się uśmiech, Tomasz Kammel szybko zareagował i zgrabnie wybrnął z sytuacji. Zwracając się do gościa, powiedział: "To teraz tak smacznie, jak wymawia się twoje imię, porozmawiajmy o borowikach!".