A to pech! Britney Spears już o kilku lat próbuje podbić amerykański rynek muzyczny, ale zamiast o jej sukcesach, częściej mówi się o jej wpadkach! Podczas koncertu w Las Vegas gwiazda zaliczyła kolejną. Co się stało?

Wpadka Britney Spears w Las Vegas

W trakcie wykonywania utworu "3" Britney rozpiął się seksowny kostium. Tancerze gwiazdy próbowali ratować sytuację i zasunąć zamek, ale to niewiele dało i gwiazda zakończyła występ z gołymi plecami. Co nas najbardziej zaskoczyło? Reakcja Britney! Podczas gdy tancerze gwiazdy próbowali za wszelką cenę naprawić zamek, gwiazda przez cały czas śpiewała i wykonywała układ choreograficzny. To się nazywa profesjonalizm!

Występ Britney Spears w Las Vegas. Najciekawsze zaczyna się od 01:33: