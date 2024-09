Maciej Dowbor zasilił grono prowadzących śniadaniówkę TVN-u - "Dzień dobry TVN". Debiut prezentera był pełen emocji i trzeba przyznać, że sporej ilości żartów od kolegów z pracy. Jednak pomimo emocji Dowbor pierwszego dnia w nowej pracy dał z siebie wszystko.

Reklama

Marcin Prokop ocenił zasilenie zespołu o Macieja Dowbora

Zapytaliśmy Marcina Prokopa o to, co sądzi o transferze Macieja Dowbora do stacji TVN. Prezenter bez zastanowienia wyjawił, że bardzo się cieszy tym, że na pokład ekipy TVN dołączył właśnie Maciej Dowbor. Wyjawił, iż uważa, że nowy kolega z pracy jest zawodowcem, w tym co robi.

Ciekaw jestem też, jak dźwignie program na żywo, bo chyba z tego co kojarzę, wcześniej nie robił tego typu telewizji. Myślę, że sobie z tym zadaniem świetnie poradzi - odpowiedział nam Marcin Prokop.

Co jeszcze zdradził nam Marcin Prokop dotyczącego Macieja Dowbora i jak ocenił jego szanse na "ciągnięcie wózka z tą samą siłą"? Zobaczcie sami w naszym wideo!

Reklama

Zobacz także: "Wpada w furię". Dopiero teraz Maciej Dowbor ujawnił, jaka jest jego żona