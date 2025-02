Przed Nataszą Urbańską i Januszem Józefowiczem niesamowity rok. Jedna ważna chwila goni drugą, właśnie podzielili się wieściami na temat swoich planów. Artystka właśnie wypuściła nowy singiel, czeka ją również mnóstwo ważnych momentów związanych z teatrem. Janusz Józefowicz opowiedział o trzech wielkich projektach. Na koniec zapytali ich o życie prywatne, na takie pytanie nie byli gotowi. O co chodzi?

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz w "Halo tu Polsat" świętowali 35-lecie musicalu "Metro". Janusz Józefowicz wspominał nie tylko o momencie, w którym zrozumiał, że musicale to coś, czemu chce poświęcić swoje życie ale również o trudnych jego początkach.

"Metro" i w ogóle Studio Buffo to również początki Nataszy Urbańskiej w musicalu. W "Halo tu Polsat" przyznała również, że "Polite" gra od 14 lat bez żadnej przerwy. Teatr ukształtował nie tylko jej aktorskie życie ale również to prywatne: "A potem już poszło" - śmiała się na wizji.

Janusz Józefowicz ogłosił, że w tym roku nie tylko świętują 35-lecie "Metra" ale planują trzy związane z tym duże projekty: