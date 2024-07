Widzowie kochają Dorotę Wellman! Nie tylko dlatego, że ma dystans do siebie, do innych i do pieniędzy. Pamiętacie - niedawno zrezygnowała z honorarium w wysokości 300 tysięcy złotych za udział w kampanii reklamowej. Dorota nie lubi jednak rozmawiać o pieniądzach. Twierdzi, że są ciekawsze tematy. I wszystkie znalazły się w jej książce „Ja nie mogę być modelką?!" Nie ma w niej oporów, by szczerze mówić o swoim wyglądzie:

Reklama

Tak, tak, jestem stara i gruba, noszę rozmiar 44 - przyznaje Wellman w swojej książce.

I dzięki temu wytrąca broń z dłoni wszystkim, którzy mają ochotę ją krytykować. Bo czego mogą się czepiać oprócz wyglądu? Wellman nie tylko odniosła sukces zawodowy, ale też od 27 lat jest w szczęśliwym związku z fotografem Krzysztofem Wellmanem. Mają dorosłego już syna Jakuba. Mimo to często Dorota mylnie łączona jest w życiu prywatnym ze swoim partnerem z pracy Marcinem Prokopem. Wspólnie przeżyli nawet kilka niezręcznych sytuacji.

Kiedyś dostaliśmy w hotelu klucz do jednego pokoju z pięknym widokiem na morze. W innym hotelu raz zameldowano mnie pod nazwiskiem Wellman-Prokop – opowiada Dorota w swojej książce.

Dorota Wellman i Marcin Prokop w nowym programie?



Dorota wspólnie z Marcinem tworzą charakterystyczny duet telewizyjny od ponad 10 lat, prowadząc program „Dzień Dobry TVN”. Oboje również osobno występują w roli prowadzących innych programów w stacji. Jednak Dorota ma apetyt na więcej!

Uważam, że jesteśmy z Marcinem stworzeni do poprowadzenia dużego formatu rozrywkowego. Na razie nie dano nam szansy. Boję się, że już tego nie dożyję – czytamy w najnowszym numerze „Party”.

Ciekawe, czy Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN już wie, o czym marzy Dorota Wellman?



Zobacz także: Maciej Stuhr jako Dorota Wellman w DDTVN.

Zobacz także

Dorota Wellman