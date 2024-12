We wrześniu Tomasz Jakubiak poinformował, że zmaga się z nowotworem. Od tamtej pory uwielbiany przez widzów gwiazdor TVN otwarcie dzieli się swoją walką o powrót do zdrowia. Znany kucharz zyskał ogromne wsparcie zarówno ze strony fanów, jak i przyjaciół. Teraz Marcin Prokop w jednym z programów, wyraził swój podziw dla siły i determinacji kolegi. Jego słowa o Tomaszu Jakubiaku poruszają do łez.

Marcin Prokop o chorobie Tomasza Jakubiaka: "Niknie w oczach"

Tomasz Jakubiak, znany polski kucharz i osobowość telewizyjna, od lat cieszy się sympatią widzów. Jego pełna energii osobowość oraz pasja do gotowania sprawiły, że stał się ikoną kulinarnego świata. Widzowie mogą kojarzyć go z programów takich jak: "Jakubiak rozgryza Polskę", "Jakubiak w sezonie", czy "Sztuka mięsa". Zaledwie dwa lata temu słynny kucharz został również jurorem polskiej edycji programu "MasterChef Junior", a rok temu dołączył do ekipy "MasterChefa". Niestety, w ostatnich miesiącach Tomasz Jakubiak zmaga się z poważną chorobą, która odbiera mu siły i zdrowie. Kucharz walczy z rzadkim nowotworem jelita oraz dwunastnicy, który zaatakował niemalże cały jego organizm.

Jeżeli chodzi o sam stan zdrowia, o czym tak naprawdę nie mówiliśmy jeszcze nigdy, no to on się mocno pogorszył, ponieważ guzy, które miałem na kościach, bardzo mocno się rozeszły po całym ciele. Jest ich niezliczona ilość i w związku z tym zaatakowały mi nogi, plecy - przyznał jakiś czas temu Jakubiak, w 'Dzień dobry TVN'.

Tomasz Jakubiak na początku grudnia wyjechał do kliniki w Izraelu, gdzie dostępne są innowacyjne terapie i rozpoczął kolejny etap leczenia. Nowotwór zmusił go do odżywiania pozajelitowego i podjęcia chemioterapii, co znacząco wpłynęło na jego wygląd – kucharz wyraźnie schudł i zmienił się fizycznie. Mimo to zachowuje optymizm i nie traci nadziei. Marcin Prokop, w programie "Autentyczni", wyraził ogromny podziw dla determinacji i siły swojego kolegi w walce z chorobą.

Patrząc, jak człowiek, który zawsze był takim słońcem wschodzącym nad horyzontem. Zawsze ciepły, gorący wręcz, przytulający ludzi do serca, zawsze pełen dobrego humoru. Jak on nagle niknie w oczach, jak gaśnie, jak jego życie się zmieniło, to ja myślę, że ja nie miałbym w jego sytuacji tyle siły i energii, żeby tak dzielnie to znosić jak on - przyznał Prokop.

Tomasz Jakubiak może liczyć również na fanów, którzy mocno trzymają kciuki za jego powrót do zdrowia.

Walcz chłopaku, walcz! My się tu jednoczymy i tyle energii Ci wysyłamy, że nie może być inaczej jak dobrze! Jesteś nam potrzebny Tomku

Zdrowia i powrotu do domu jako szczęśliwy człowiek. Proszę walczyć z całych sił

Tomek trzymaj się...będzie dobrze ..jesteś silny ...życzymy zdrowia - wspierają Jakubiaka fani.

