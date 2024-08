Marcin Prokop w połowie trzeciego dnia festiwalu zaskoczył wszystkich i pojawił się na scenie w skórzanej kurtce. To mogło oznaczać tylko jedno - Prokop spróbował swoich sił w nowej roli piosenkarza!

Marcin Prokop został wokalistą podczas festiwalu w Sopocie

Trzeci dzień festiwalu w Sopocie zaskoczył widzów. Na scenie wystąpili między innymi: Agnieszka Chylińska, Mery Spolsky, Małgorzata Ostrowska, Feel i... Marcin Prokop. Początkowo prezenter był jednym z trzech prowadzących koncert i zapowiadał inne gwiazdy u boku Jana Pirowskiego i Damiana Michałowskiego. Pod koniec festiwalu Marcin Prokop wyszedł na scenę w skórzanej kurtce i to mocno zaskoczyło zgromadzonych. Chwilę później dołączył do niego zespół EMO i wspólnie zaśpiewali dwa kawałki. Publiczność po prostu oszalała, rozległy się brawa i okrzyki radości!

Poza śpiewem Prokop zagrał na gitarze. Po zakończonym występie wykrzyczał do fanów:

Przepraszam całą Polskę, ale to było moje wielkie marzenie - wyznał Marcin Prokop.

Fani byli w wielkim szoku:

Cooooo? ale że Marcin Prokop śpiewa?

Nie wierzę, w to co widzę

To nie koniec niespodzianek w trzecim dniu "Top of the Top". Wcześniej produkcja postanowiła zaskoczyć Agnieszkę Chylińską i rozdała widzom szaliki z napisem: "I love Agnieszka". To było niesamowicie wzruszające. Niespełna kilka minut później stacja TVN zaskoczyła wszystkich i ogłosiła nowego prowadzącego "Dzień dobry TVN". Fani są przeszczęśliwi, że to właśnie Maciej Dowbor dołączył do programu.

akpa

Niestety wiele jest również głosów widzów, którzy nie są zadowoleni z tegorocznego festiwalu. Wspominają, że produkcja nie postarała się o odpowiednie nagłośnienie.

Bardzo słaby ten festiwal w tym roku. Parodia jakaś.

Słabe to jest strasznie. Kiedyś to było święto muzyki, a teraz to miejsce do promocji TVN i swoich programów i gwiazdek które są cały czas pokazywane jak się bawią...typowy TVN wszystko dla swoich, nic dla zwykłych ludzi.

Beznadziejne nagłośnienie dramat - grzmią fani.

