Aleksander Sikora był jednym z prowadzących podczas gali Mister Supranational 2024. Dla dziennikarza to był debiut w nowej stacji i jak już wiadomo, na stałe zagości w Polsacie. Aleksander Sikora poradził sobie rewelacyjnie, choć nie ukrywa, że towarzyszyła mu adrenalina. Jednak podczas jednej z rozmów przeprowadzonych na backstage'u doszło do małej wpadki. O co chodzi?

Aleksander Sikora zaliczył wpadkę na scenie podczas swojego debiutu w Polsacie?

Na gali Mister Supranational 2024 gospodarzami byli Katarzyna Kołeczek, prezenter Nico Panagio oraz Aleksander Sikora, który pojawiał się nie tylko na scenie, ale rozmawiał też z modelami za kulisami. Dziennikarz jeszcze niedawno był prowadzącym "Pytanie na śniadanie" i doskonale sobie radził w tej roli, a widzowie go uwielbiali, ale po zmianie władzy niemal cała ekipa śniadaniówki została zwolniona. Po krótkiej przerwie w karierze Olek Sikora przeszedł do Polsatu i obok Katarzyny Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego został nową gwiazdą stacji. Podczas swojego debiutu w stacji tak powitał widzów Polsatu:

Dobry wieczór państwu. Muszę przyznać, że jest delikatna adrenalina, ale to ogromny zaszczyt, że mogę w państwa obecności dzisiaj debiutować na antenie Polsatu. Przypadł mi ogromny zaszczyt wypowiedzieć to jakże kluczowe zdanie. Festiwal Piękna 2024 uważamy za rozpoczęty! - tymi słowami powitał widzów Polsatu Olek Sikora.

Instagram/Małgorzata Tomaszewska

Wsparcie dziennikarzowi i przyjacielowi okazała też Małgorzata Tomaszewska oraz jego fani, którzy są zachwyceni prezenterem. Mimo tak wielu pozytywnych słów podczas jednego z wejść na żywo nie obyło się bez małej wpadki. Aleksander Sikora, rozmawiając z kandydatem Hiszpanii początkowo nie mógł się z nim porozumieć, ale błyskawicznie wybrnął z sytuacji i powiedział:

Przejdźmy na angielski, nie mówię po hiszpańsku powiedział szybko Aleksander Sikora.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Ta drobna wpadka nie wpłynęła jednak na ocenę Aleksandra Sikory i widzowie Polsatu już obdarzyli dziennikarza ogromną sympatią:

Olku, jesteś NAJLEPSZY

Było idealnie. Brakowało Pana w TV. Szacun

Profesjonalnie jak zawsze u Pana

Odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu

Wyłapaliście małe "potknięcie" Aleksandra Sikory? My jeszcze raz gratulujemy udanego debiutu i już czekamy na więcej!

