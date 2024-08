W ostatnim czasie Przemysław Babiarz znalazł się w centrum afery i po tym jak z jego ust padły kontrowersyjne słowa Telewizja Polska postanowiła go zawiesić. 1 sierpnia władze TVP zdecydowały, że 60-latek może wrócić do pracy, jednak ku zdziwieniu wszystkich ponownie doszło do wpadki.

Reklama

Przemysław Babiarz ponownie zaliczył wpadkę. Naprawdę to powiedział

Podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, doszło do niemałego skandalu z udziałem Przemysława Babiarza. Dziennikarz pokusił się o komentarz na temat utworu Johna Lennon "Imagine" mówiąc: "Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety". Telewizja Polska podjęła decyzję o zawieszeniu dziennikarza.

W sprawie przywrócenia dziennikarza do pracy apelowali nie tylko koledzy z pracy, ale i sportowcy. Władze stacji postanowiły przychylić się tym prośbom i 1 sierpnia poinformowano, że Przemysław Babiarz może wrócić do pracy.

W wyniku przeprowadzonych rozmów, na wniosek dyrektora TVP Sport, Tomasz Sygut cofnął zawieszenie komentatora w relacjonowaniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Strony wspólnie ustaliły, że fundamentalną regułą obiektywizmu i etyki dziennikarskiej jest oddzielenie informacji od subiektywnego komentarza. Obowiązuje to każdego reportera, prezentera czy komentatora. - poinformowała TVP w oświadczeniu.

Komentator pojawił się na antenie publicznego nadawcy podczas zawodów lekkoatletycznych kobiet i ku zdziwieniu widzów ponownie doszło do wpadki!

JACEK DOMINSKI/REPORTER/East News

Przemysław Babiarz, powrócił na antenę Telewizji Polskiej i relacjonował widzom lekkoatletykę kobiet. Dziennikarz podczas biegu na 100 metrów wykazał się dużą niewiedzą. 60-latek pokusił się o uwagę na temat złotej medalistki Julien Alfred, która urodziła się na Wyspie Świętej Łucji.

Zobacz także

Julien Alfred, Małe Antyle, ale wielki talent. St. Lucia, Wspólnota Brytyjska, królowa brytyjska jest i głową tego niewielkiego, wyspiarskiego państwa - powiedział Babiarz na temat złotej medalistki.

fot. Piętka Mieszko/AKPA

Internauci nie mogli ukryć swojego zdziwienia słowami komentatora. Jak powszechnie wiadomo, królowa Elżbieta II zmarła już blisko dwa lata temu i obecnie władzę w Wielkiej Brytanii sprawuje jej syn król Karol III.

Myślicie, że Przemysława Babiarza ominęła wiadomość o śmierci królowej Wielkiej Brytanii?

Reklama

Zobacz także: Ciężko chora Celine Dion zaśpiewała na otwarciu Igrzysk Olimpijskich. Fani są oszołomieni