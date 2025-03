Za nami 97. ceremonia wręczenia Oscarów. Choć faworyci byli znani od dawna, w trakcie imprezy doszło do kilku zaskoczeń, a także historycznych momentów. Po gali o wielkim szczęściu z pewnością może mówić Adrien Brody, który dostał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Gwiazdor wcielił się w rolę węgiersko-żydowskiego architekta, Laszlo Totha w filmie „The Brutalist”. Cała produkcja Brady’ego Coberta była nominowana w najważniejszych kategoriach i zgarnęła trzy nagrody. Tym samym zajęła drugie miejsce pod względem liczby wyróżnień na tegorocznej gali. Brody tuż przed odebraniem statuetkę zachował się jednak dość niezręcznie, co nie umknęło uwadze fanów.

Adrien Brody rzucił partnerce gumę przed odebraniem Oscara

Tuż przed ogłoszeniem jego nazwiska Brody zorientował się, że ma w ustach gumę do żucia. W momencie, gdy miał podejść po swoją statuetkę, podjął błyskawiczną decyzję – odwrócił się, wypluł gumę i rzucił ją w stronę swojej partnerki, która złapała ją w locie. Ta sytuacja wywołała mieszane reakcje – niektórzy uznali to za zabawne, inni za mało eleganckie zachowanie podczas prestiżowego wydarzenia.

Publiczność zgromadzona na gali początkowo była zaskoczona, jednak po chwili na sali rozległy się śmiechy. Niektórzy goście Oscarów byli rozbawieni spontanicznym zachowaniem aktora, inni jednak skrytykowali je jako niestosowne. Podobna atmosfera zapanowała w mediach. Sporo internautów uznało zachowanie Brody'ego za brak klasy. Negatywnie oceniono także jego późniejszą przemowę.

Właśnie zdobyłeś Oscara; dlaczego nie włożysz gumy do kieszeni smokingu?

Zawalił sprawę. Ta sytuacja i przemowa to totalna klapa

Adrien Brody związał się z byłą żoną Harveya Weinsteina

Adrien Brody i Georgina Chapman są parą od kilku lat. Georgina Chapman to brytyjska projektantka mody, współzałożycielka luksusowej marki Marchesa. Para zaczęła być widywana razem w 2019 roku, a od tego czasu wielokrotnie pojawiali się wspólnie na czerwonych dywanach.

Ich związek przyciągnął uwagę mediów, zwłaszcza że Georgina Chapman wcześniej była żoną Harveya Weinsteina. Po głośnym skandalu związanym z producentem filmowym, Chapman zdecydowała się na rozwód, a później zaczęła nowy etap życia u boku Adriena Brody'ego.

Brody i Chapman uchodzą za jedną z bardziej stylowych par Hollywood – ona jako ceniona projektantka, on jako utalentowany aktor. Ich relacja wydaje się harmonijna i stabilna, a Brody często podkreśla w wywiadach, jak bardzo ceni swoją partnerkę.

Adrien Brody, Georgina Chapman ANGELA WEISS/AFP/East News

Adrien Brody wygrywa drugiego Oscara

To już drugi Oscar na koncie Adriena Brody'ego. Gwiazdor otrzymał Oscara w 2003 roku za rolę w filmie Pianista w reżyserii Romana Polańskiego. Został nagrodzony w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy, mając zaledwie 29 lat – do dziś pozostaje najmłodszym laureatem tej nagrody w tej kategorii. Tym samym właśnie dołączył do elitarnego grona aktorów z dwoma statuetkami w tej kategorii. ​

Po drodze Brody pokonał takie gwiazdy jak Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Ralph Fiennes oraz Colman Domingo.

