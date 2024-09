Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" zapewnia widzom ogromne emocje. W pierwszym odcinku Iwona Pavlović oceniała uczestników bardzo wysoko i wydawało się, że poziom jest naprawdę wyrównany. W drugim odcinku wszystko się zmieniło i jurorka pokazała ostry pazur, przyznając Majce Jeżowskiej i Michałowi Danilczukowi jedynie trzy punkty. W sieci zawrzało, a teraz Maffashion stanęła w obronie uczestniczki. Głos zabrała również sama Majka Jeżowska, która nie gryzła się w język!

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk rozgrzali zmysły widzów spektakularnym tangiem. Ich taneczne wyczyny docenili wszyscy jurorzy za wyjątkiem Iwony Pavlović, która jako ostatnia bez słowa komentarza przyznała im zaledwie trzy punkty. W kulisach "Tańca z Gwiazdami" Majka Jeżowską powiedziała wprost, że to zbyt surowa ocena i nie przebierała w słowach:

Ta trójka to było jak splunięcie na nasze tango! Ja myślę, że Iwona zazdrości mi nóg ! (...) Myślę, że piątka byłaby fair

Ta trójka to było jak splunięcie na nasze tango! Ja myślę, że Iwona zazdrości mi nóg ! (...) Myślę, że piątka byłaby fair

Głos zabrał też Michał Danilczuk i zauważył, że na tak trudną choreografię, to nota zdecydowanie była za niska:

Zdecydowanie za niska, jak na to tango, choreografia bardzo trudna, wszystko było w punkt. Jeśli mógłbym się przyczepić to tylko do ramy. Także pani Iwono, za nisko!

dodał Michał Danilczuk