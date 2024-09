Na występ Majki Jeżowskiej czekali wszyscy! Fani programu "Taniec z Gwiazdami" przecierali oczy ze zdumienia, kiedy to wokalistka weszła na parkiet o lasce. Nikt nie spodziewał się, że 64-letnia artystka zatańczy tak dobrze, a w dodatku Majka Jeżowska zaskoczyła swoimi słowami po zakończonym występie. Sprawdźcie szczegóły.

Majka Jeżowska wbiła szpilkę Rafałowi Maserakowi

15. edycja "Tańca z Gwiazdami" właśnie wystartowała! W niedzielę fani programu tłumnie zasiedli przed telewizorami, aby dopingować swoich ulubieńców i szybko okazało się, że poziom tegorocznej edycji jest niewątpliwie bardzo wysoki. Na parkiecie show zaprezentowało się 12 par, które od kilku tygodni skrupulatnie trenowały najmniejszy detal i szczegół swoich występów. Nie da się ukryć, że dawno nie było sytuacji, w której już w pierwszym odcinku pojawi się 40 punktów od jury! A jednak. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz znaleźli się na bezkonkurencyjnym, pierwszym miejscu w tabeli wyników. Jednak to nie koniec zaskoczeń!

Na jej występ czekali wszyscy. Gdy tylko ogłoszono, że Majka Jeżowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami" fani przecierali oczy ze zdumienia, a niektórzy nawet wprost mówili, że to niedorzeczny pomysł, ponieważ kobieta jest już po 60. Wokalistka zdaje się nie przejmować takimi komentarzami, a co więcej podczas pierwszego występu pokazała, że ma do nich dystans.

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk zatańczyli cha-chę do piosenki "SexBomb". Wokalistka ku zaskoczeniu wszystkich wyszła o lasce i w szlafroku, a to wszystko po to, żeby chwilę później dać niewiarygodne dobre show! Majka zrzuciła nakrycie i wyrzuciła laskę, a wówczas publiczność piszczała z zachwytu.

Pawel Wodzynski/ EastNews

Wbrew temu, co mówili ludzie Majka Jeżowska zatańczyła bardzo rytmicznie, a jej pięknie wyrzeźbione nogi skradły całe show. Po zakończonym występie Rafał Maserak wrócił do przeszłości i wyjawił:

Ja pamiętam, że zaczynałem od występów u pani Majki - powiedział Maserak.

Majka Jeżowska natychmiast odpowiedziała jurorowi, czym doprowadziła do wybuchu śmiechu w studiu. Wbiła "szpilkę"?

Ty się bardzo myliłeś

Adam Jankowski/REPORTER

Co więcej, Majka Jeżowska powiedziała, że akcent w postaci laski nie jest oznaką braku szacunku do osób z niepełnosprawnością, a jedynie pokazaniem swojego dystansu do przykrych komentarzy na temat jej wieku czy braku sprawności. W komentarzach fani dali znać, że występ Majki Jeżowskiej przypadł im do gustu:

Ogień! Uwielbiam!! Głos już oddany na najbardziej energiczną parę w programie

Coś cudownego to było

Podobał Wam się występ Majki i Michała?

