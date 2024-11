Fani tylko na to czekali! Wielki powrót Maffashion do programu "Taniec z Gwiazdami" nastąpi już jutro, a internauci nie mogą doczekać się tego "wybuchowego" trio. Maffashion zatańczy z Majką Jeżowską oraz Michałem Danilczukiem, a dzień przed tym ważnym wydarzeniem postanowiła dodać na swój profil nowe wideo i wyznała, że jest bardzo podekscytowana. Jest jednak coś, czego kategorycznie nie chce blogerka. O co chodzi? Sprawdźcie!

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" wzbudza w fanach skrajne emocje, a to wszystko za sprawą produkcji, która wciąż chce zaskoczyć odbiorców nowościami w programie. Uczestnicy 15. edycji mają już za sobą pierwszą w historii tego formatu dogrywkę, a także taniec z bliskimi. W nadchodzącym odcinku również zaprezentują się w trio, jednak tym razem wystąpią z inną znaną gwiazdą. Wiadomym jest, że Filip Bobek i Hanna Żudziewicz będą mogli liczyć na wsparcie Sandry Kubickiej, a Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz wystąpią wraz z Maciejem Musiałem. Dla wielu nie będzie zaskoczeniem, że Majka Jeżowska i Michał Danilczuk zaprosili do tańca Maffashion, która jest finalistką ubiegłej edycji "Tańca z Gwiazdami". Cały tydzień uczestnicy spędzili czas na salach treningowych i tworzyli choreografię na miarę ćwierćfinału! W grze o Kryształową Kulę pozostało jedynie 5 par i każda z nich marzy o finale.

Maffashion skrupulatnie relacjonowała treningi do 8. odcinka show i fani już wiedzą, że wraz z Michałem i Majką zatańczą wzruszający taniec współczesny, który od zawsze był marzeniem Maffashion! Teraz, gdy uczestnicy są już po próbach w studio Polsatu blogerka dodała nowy film z Majką Jeżowską i Michałem Danilczukiem. Okazuje się, że kobieta jest przeszczęśliwa, że może ponownie stanąć na najpopularniejszym parkiecie tanecznym w Polsce. Jednak jest coś o co się nieco niepokoi!

Kiedy pół roku temu wychodzisz z programu ale program nie wychodzi z ciebie Moi drodzy! To już jutro! Wszystkie gwiazdy zaprezentują dwa tańce, a do jednego z nich zaprosiły zaprzyjaźnione gwiazdy. I takim oto sposobem będę wspierać (tym razem) na parkiecie parę nr 11! Zatańczymy dla Was taniec współczesny… co jak wiecie od zawsze było moim marzeniem. Dziękuję Maja za zaproszenie! Mówi się, że przygody jaką bez wątpienia jest @tanieczgwiazdami nie można powtórzyć, a jednak!!! Jestem podekscytowana! widzimy się jutro o godzinie 19:55 w @polsatofficial. I nie ukrywam, NIE CHCĘ, aby to był ostatni odcinek tej pary. Nikt z Was na moim miejscu by nie chciał Mam nadzieję będziecie z @majka_jezowska_ i @michael_danilczuk! Będziecie z nami

- poinformowała Maff.