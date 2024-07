W "Love Island" emocje nadal gorące! Sara i Kamil trafili do kryjówki, a tymczasem między Paulą a Patrykiem doszło do kłótni. Uczestniczka zarzuciła Patrykowi, że nie ma swojego zdania i jak się okazuje to dopiero początek nieporozumienia między nimi. Udało się je zakończyć? A tymczasem Wiki już oficjalnie wybaczyła Kubie i dostał drugą szansę!

"Love Island" 6: Konflikt Pauli i Patryka narasta tuż przed finałem!

Za tydzień finał 6. edycji "Love Island. Wyspa miłości”, a widzowie są zaskoczeni kolejnymi aferami, jakie wychodzą na jaw. Po tym, jak Weronika z "Love Island" dała szansę Kubie, wybaczając mu jego kłamstwa do napiętej sytuacji doszło między Paulą a Patrykiem. Internauci nie mają wątpliwości, że to oni powinni odpaść przed finałem! Tymczasem Patryk chce wyjaśnić sytuację między nimi, ale Paula nie ukrywa, że dla niej to jego zachowanie jest problemem.

Nie wiem po co wyszła taka drama, ogólnie to przepraszam - powiedziała Paula i po namyśle zdecydowała, że pokaże Patrykowi swoje zainteresowanie.

Po tej sytuacji Patryk był zdezorientowany i nie wiedział, czego ma się spodziewać:

Co dalej? - zapytał Patryk. Ja mogę dać wiele z siebie, ale jak widzę, że druga osoba nie jest zainteresowana, to nauczyłem się odpuszczać.

Patryk wyznał, że nie oczekuje, aby partnerka za nim biegała, ale chciałby, żeby zaznaczyła swoją obecność. Ostatecznie Paula przeprosiła i dodała, że między nimi zgoda.

Dobra, być może problem jest we mnie - powiedziała Paula.

Z kolei wspólna wizyta Sary i Kamila w kryjówce zdaniem internautów ujawniła prawdę o ich relacji. Fani "Wyspy miłości" piszą, że Sara ma dość tego związku i dodają wprost:

- Sara nie udawaj już tej relacji. Widać, że Kamil Cię drażni

- Nie spodobał jej się pomysł z kryjówką ????

- Jak to widać ze Sara ma gdzieś Kamila

- Wcale nie miała ochoty tam być i wcale się z tym nie kryła, była tam jak z kare.

Co jeszcze wydarzyło się w "Love Island"? Pierwsza randka Wiki i Sebastiana zakończyła się deklaracją, że uczestnik chce poznać swoim przyszłych teściów. Uczucie kwitnie! Mają szansę na finał?

