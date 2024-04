W sieci pojawiły się nowe wieści, dotyczące jednego z finalistów "Love Island". Okazuje się, że Robert, który do wielkiego finału doszedł u boku Patrycji, zapomniał wspomnieć o istotnych faktach. Teraz informacje o uczestniku zostały zweryfikowane przez jego byłą dziewczynę. Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Love Island": Robert ma zaskakująca przeszłość

Bez wątpienia w ostatnim czasie wydarzenia z Wyspy Miłości dostarczają nam ogromu wrażeń. Wszystko przez to, że zbliżamy się do wielkiego finału dziewiątej edycji miłosnego show, w którym nadal sporo się dzieje. Ostatnio poznaliśmy finałowe pary "Love Island". W tym gronie znalazły się dwie ulubione pary widzów - Zuzia i Jarek oraz Rafał i Asia. Trzecia para natomiast jest ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich bo jest nią Patrycja i Robert - najświeższa stażem para, w której jednak widzowie widzą duży potencjał.

Ponadto widzowie "Love Island" pokochali także Roberta, który pokazał się jako bardzo wrażliwy, szukający miłości uczestnik. Niektórzy nazywali go nawet "płaczliwym", przez to, że pokazał swoje emocje. Tymczasem okazuje się, że ten ma już doświadczenie w telewizji - w dodatku w reality show. Przystojny Polak z Wiednia albo tak bardzo szuka miłości, albo... popularności. Ten wziął udział w innym randkowym programie, i to całkiem niedawno. 28-latek, doszedł do wielkiego finału austriacko-szwajcarskiego formatu „Match in Paradise”.

Tam związał się na antenie ze Szwajcarką o włoskich korzeniach, Sirią Longo. W międzyczasie jego uwagę zwróciła Layla, którą ten postanowił musnąć po pośladkach - na oczach swojej partnerki. Mimo to Robert i Siria spróbowali swoich sił poza show. Związek ten, pełen wzlotów i upadków, jednak nie przetrwał próby czasu, a teraz jego był partnerka skomentowała zachowanie Roberta dla portalu Tele Magazyn:

Nie sądzę o nim zbyt wiele. Byliśmy razem przez krótki czas po programie, ale się rozstaliśmy. Bardzo dobrze, że nie jesteśmy już razem skwitowała.

Jak myślicie? Czy Robert przyznał się przed Patrycją do udziału w zagranicznym show?

